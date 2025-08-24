Điểm chuẩn tăng bất ngờ, trường Đại học Thủ đô Hà Nội lên tiếng

(VTC News) -

Chiều 24/8, trường Đại học Thủ đô Hà Nội lên tiếng về việc điểm chuẩn tăng 0,75 điểm so với thông báo ban đầu ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), khiến nhiều thí sinh hoang mang vì từ đỗ thành trượt.

Theo lý giải của nhà trường, ngày 23/7, đơn vị ban hành thông báo công khai quy định về độ lệch điểm giữa tổ hợp C00 và các tổ hợp xét tuyển khác khi sử dụng điểm thi THPT. Cụ thể, các tổ hợp khác tổ hợp C00 được cộng 0,75 điểm theo thang điểm 30.

"Nhà trường khẳng định lại thông tin về độ lệch điểm của tổ hợp C00 đã được công khai rõ ràng và minh bạch, đúng quy định, đúng thời gian", thông báo nhà trường nêu.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lên tiếng việc điểm chuẩn tăng bất ngờ sau công bố. (Ảnh minh hoạ)

Trường cũng cho biết sau khi có kết quả 10 lần xử lý nguyện vọng (lọc ảo) của Bộ GD&ĐT và 10 lần chạy lọc ảo của nhóm các trường miền Bắc, Hội đồng tuyển sinh của trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã họp, thống nhất mức điểm trúng tuyển và công bố theo 2 thông báo riêng biệt nhằm giúp thí sinh, đặc biệt là những em xét tuyển bằng tổ hợp C00 dễ dàng tra cứu thông tin.

Tuy nhiên, việc chia thành 2 thông báo đã dẫn tới sự hiểu lầm trong thí sinh và phụ huynh, khiến dư luận cho rằng điểm chuẩn khối C00 tăng bất thường.

"Việc xác định công bố điểm trúng tuyển thành 2 thông báo với mục đích ban đầu là rõ ràng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tra cứu thông tin. Tuy nhiên kĩ thuật phát hành văn bản không liền mạch gây ra hiểu lầm đối với thí sinh, phụ huynh từ đó tạo dư luận xã hội không tốt", trường Đại học Thủ đô Hà Nội thừa nhận.

Đại diện đơn vị cho biết đã phê bình nghiêm khắc các cá nhân phụ trách và nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác tuyển sinh và truyền thông.

Sự việc bắt nguồn từ chiều 22/8, khi trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành thông báo về điểm chuẩn đại học chính quy năm 2025. Văn bản này công bố điểm trúng tuyển chung dao động từ 20,86-27,38 điểm.

Đến chiều 23/8, tức gần một ngày sau thông báo đầu tiên, trường đăng tải một thông báo khác trên fanpage, công bố điểm chuẩn cụ thể cho thí sinh sử dụng tổ hợp C00. Điều đáng nói, điểm chuẩn của 10 ngành ở tổ hợp này đều tăng thêm 0,75 điểm so với thông báo ban đầu.

Sự việc này đã gây phản ứng tiêu cực, khi nhiều thí sinh sử dụng kết quả tổ hợp C00 đã dựa vào thông báo đầu tiên để đối chiếu điểm và nghĩ rằng mình đã trúng tuyển, nhưng lại "ngã ngửa" khi điểm chuẩn bị điều chỉnh, đang từ đỗ thành trượt nguyện vọng.