Thi hoa hậu dưới dạng truyền hình thực tế

(VTC News) -

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 lần đầu tiên được tổ chức, mang sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, bản sắc 54 dân tộc anh em đến bạn bè quốc tế.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng đến việc lựa chọn những gương mặt không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và khả năng truyền cảm hứng. Họ sẽ trở thành những “đại sứ văn hóa - du lịch”, đại diện lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Các người đẹp tại họp báo.

Thông qua các vòng thi, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một Việt Nam đa diện: thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc, con người thân thiện và tiềm năng du lịch - kinh tế, đặc biệt là tại khu vực Tây Bắc.

Điểm nhấn đặc biệt của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 chính là việc áp dụng hình thức truyền hình thực tế. Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn ra 30 thí sinh bước vào “nhà chung” và ghi hình trong 4 tập phát sóng tại Mộc Châu – vùng đất đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại đây, các thí sinh sẽ cùng sinh hoạt, trải nghiệm, tham gia thử thách và giao lưu văn hóa với người dân bản địa. Đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ đảm nhận một dự án thiện nguyện, tự trình bày ý tưởng, trực tiếp triển khai và lan tỏa giá trị nhân văn của mình. Qua đó, không chỉ nhan sắc mà trí tuệ, cá tính và trái tim của từng thí sinh sẽ được thể hiện rõ nét.

Ông Trần Xuân Việt- Phó Giám đốc Sở Văn Hoá Thể Thao và Du lịch tỉnh Sơn La và Ban giám khảo gồm các thành viên NSND Lan Hương, nhà báo Ngô Bá Lục,...

Với hình thức này sẽ giúp khắc họa rõ ràng tiêu chí, mục tiêu và giá trị mà cuộc thi hướng đến: một sân chơi nơi vẻ đẹp hội tụ cùng trách nhiệm xã hội, góp phần tôn vinh bản sắc dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 nhận vương miện cùng 500 triệu đồng tiền thưởng; Á hậu 1 và 2 lần lượt nhận 300 triệu và 200 triệu đồng; mỗi giải phụ trị giá 50 triệu đồng.