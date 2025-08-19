Điều ít biết về nữ Trung tá quân đội là NSND, được mệnh danh Hoa hậu làng chèo

(VTC News) -

NSND Lương Thùy Linh có tên đầy đủ là Lương Thị Thùy Linh, sinh năm 1983 tại Thái Bình. Dù gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng ngay từ những ngày nhỏ, cô đã được lớn lên trong không gian thấm đẫm vẻ đẹp của chèo tại quê hương Thái Bình.

Được gia đình ủng hộ, con đường đến với nghệ thuật của NSND Thùy Linh tương đối êm đềm và may mắn.

NSND Thuỳ Linh mang quân hàm Trung tá.

Ít ai biết, Thùy Linh lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện vật chất đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, đam mê chèo đã sớm nhen nhóm trong cô từ những năm tháng tuổi thơ.

Từ những lần say mê dõi theo sân khấu chèo qua màn ảnh nhỏ, cô bé Thùy Linh bắt đầu bắt chước những làn điệu dân gian, tự tập hát và dần dần hình thành tình yêu sâu sắc với nghệ thuật này. Nhận thấy năng khiếu nổi bật của con gái, mẹ động viên và tạo điều kiện cho Thùy Linh tham gia các chương trình văn nghệ ở trường và địa phương.

Từ năm 16 tuổi, NSND Thùy Linh bắt đầu được học chèo chuyên nghiệp. Đến năm 2002, cô tiếp tục học tập tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, rồi đầu quân về Nhà hát Chèo Quân đội công tác và gắn bó đến ngày hôm nay.

Nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô đảm nhận nhiều vai diễn quan trọng và liên tiếp giành được 7 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc tại các kỳ hội diễn toàn quốc. Cô được phong tặng danh hiệu NSND năm 2024 khi 41 tuổi.

NSND Tự Long là người hỗ trợ, dẫn dắt cho Thùy Linh.

Hiện tại, NSND Thuỳ Linh mang quân hàm Trung tá và là Phó đoàn trưởng Đoàn diễn 1 dưới sự dẫn dắt của NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

Chia sẻ về người đồng nghiệp xuất sắc của mình, NSND Thùy Linh cho hay: “Anh Tự Long là người nhạy bén và có khả năng bao quát được mọi việc. Tôi học được cách xử lý và giải quyết vấn đề sao cho khéo léo và tinh tế nhất từ anh Tự Long”.

Bên cạnh giọng hát, NSND Thùy Linh còn sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm và phúc hậu. Nụ cười rạng rỡ là dấu ấn thương hiệu của nữ nghệ sĩ. Cùng với phong cách trình diễn chuyên nghiệp, nữ nghệ sĩ sinh năm 1983 dễ dàng chinh phục khán giả ở nhiều thế hệ. Cũng chính nhờ vậy mà cô được đồng nghiệp và đông đảo khán giả ví là Hoa hậu làng chèo.

NSND Thùy Linh được mệnh danh là "hoa hậu làng chèo".

Là nghệ sĩ thuộc thế hệ 8x, Lương Thùy Linh đã nhanh nhạy sử dụng công nghệ để giới thiệu chèo trên các kênh mạng xã hội. Theo cô, nghệ sĩ chèo nói riêng và nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật truyền thống nói chung phải biết “đi tìm” khán giả của mình và việc sử dụng mạng xã hội chính là một cách làm hiệu quả.

Dù có nhiều thành tích trong nghề nhưng về mặt đời tư, NSND Lương Thùy Linh lại rất kín tiếng.

Theo đó, NSND Thùy Linh từng chia tay bạn đời doanh nhân từ khi con gái mới lọt lòng. Từ đó, cô sống một mình nuôi con, với sự hỗ trợ từ mẹ ruột. Nữ nghệ sĩ rất kín tiếng trong chuyện đời tư, hiếm khi đăng hình ảnh gia đình lên mạng xã hội, truyền thông.

Nữ nghệ sĩ từng bộc bạch: “Cảm giác một mình ở với con rất bình yên. Tôi luôn dạy con sau này mọi việc đều phải cố gắng, ông Trời không bao giờ phụ người biết vươn lên”.

NSND Thùy Linh từng đổ vỡ hôn nhân.

Ở tuổi 42, NSND Thùy Linh duy trì việc đọc kinh, niệm Phật hàng ngày. Nhờ thế, mọi thứ qua lăng kính của nữ nghệ sĩ đều rất nhẹ nhàng, tùy duyên, không quá nặng nề chuyện kinh tế.

Thời gian rảnh, NSND Thùy Linh dành thời gian sáng tác, chủ đề cô lựa chọn thường là về bố mẹ và các anh hùng liệt sĩ.