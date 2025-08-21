Hoa hậu Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức

(VTC News) -

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận tổ chức theo Văn bản số 3299/SVHTT-QLNT.

Đây là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam, đồng thời lựa chọn đại diện tham gia đấu trường quốc tế Miss Multicultural World.

Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ tại họp báo.

Theo chia sẻ của Hoa hậu Phan Kim Oanh - Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Miss Multicultural Vietnam và Miss Multicultural World: “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam không chỉ tôn vinh nét đẹp hình thể, mà còn mở ra hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Đây là nơi hội tụ của những cô gái hiện đại - bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng tự hào với bản sắc Việt. Thông qua các vòng thi, những giá trị truyền thống quý báu sẽ được gìn giữ và quảng bá rộng rãi đến cộng đồng trong nước và quốc tế".

Theo hoa hậu Phan Kim Oanh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trở nên cấp thiết. Hoa hậu Văn hóa Việt Nam ra đời để tìm kiếm hình mẫu phụ nữ vừa mang nét đẹp hiện đại vừa am hiểu, trân trọng các giá trị truyền thống. Không chỉ là cuộc thi sắc đẹp, đây còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt từ trang phục, ngôn ngữ, ẩm thực đến phong tục, lễ nghi, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Do đặc thù địa điểm mang tính biểu tượng văn hóa, ban tổ chức không tổ chức phần thi bikini tại chung kết mà đưa vào một vòng thi phụ riêng, nhằm chọn ra danh hiệu Người đẹp hình thể.

Giám khảo của cuộc thi gồm: hoa hậu Phan Kim Oanh (Trưởng Ban giám khảo), NSND Nguyễn Hải, NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, hoa hậu Vũ Thị Hoa, hoa hậu Nguyễn Thị Thưa, hoa hậu Nguyễn Thị Huyên, hoa hậu Sao Mai, diễn viên Thanh Hương.

Về việc mời nhiều nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh làm giám khảo, hoa hậu Phan Kim Oanh lý giải: "Nghệ sĩ có cái nhìn sâu sắc về giá trị chân - thiện - mỹ. Họ không chỉ đánh giá nhan sắc mà còn nhận diện trí tuệ, sự tự tin và khí chất của thí sinh".

Dàn giám khảo cuộc thi.

NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cố vấn cuộc thi cho rằng, điểm khác biệt của Hoa hậu Văn hóa Việt Nam so với các cuộc thi khác nằm ở chỗ thí sinh phải thể hiện được bản sắc của 54 dân tộc, 34 tỉnh thành, từ đó lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp và sự đa dạng văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức kỳ vọng, cuộc thi không chỉ tìm ra nhan sắc xứng đáng mà còn truyền cảm hứng để thế hệ trẻ yêu, hiểu và gìn giữ văn hóa Việt. Hoa hậu đăng quang sẽ trở thành đại sứ văn hóa, người kết nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần đưa giá trị Việt vươn tầm quốc tế.

Chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào ngày 23/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.