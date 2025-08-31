Hoa hậu 2 lần tham gia lễ diễu binh: Gương mặt tỷ lệ vàng, giàu có ở tuổi 25

(VTC News) -

Đội hình khối Văn hóa - Thể thao tại Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 có sự tham gia của hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Trước đó, vào dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại TP.HCM, hoa hậu Tiểu Vy cũng tham gia diễu hành.

Hai lần tham gia những sự kiện trọng đại của đất nước, nàng hậu sinh năm 2000 được khen ngợi khi khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Diện trang phục giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng nàng hậu vẫn nổi bật giữa đám đông.

Hòa trong không khí tự hào, hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ rằng: “Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và xúc động khi được tham gia buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là cột mốc thiêng liêng của dân tộc và tôi rất tự hào khi được góp một phần nhỏ bé trong sự kiện trọng đại này".

Đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi chỉ mới 18 tuổi, đến nay đã 7 năm, trong "vườn" hoa hậu liên tục có thêm những bông hoa mới, Tiểu Vy vẫn luôn giữ được độ nóng của tên tuổi và là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất. Tiểu Vy hiện đắt show sự kiện, là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Gương mặt của người đẹp sinh năm 2000 được đánh giá là có "tỷ lệ vàng", nhan sắc ngày càng rực rỡ.

Tiểu Vy sở hữu chiều cao 1m74, số đo ba vòng 84-63-90 cm. Năm 2022, cô từng thắng danh hiệu "Mỹ nhân của năm" tại giải thưởng Ngôi sao của năm.

Tiểu Vy được biết đến là hoa hậu sở hữu gương mặt "tỷ lệ vàng".

Bên cạnh đó, Tiểu Vy cũng chứng minh bản thân là người đẹp đa tài khi lấn sân điện ảnh 3 năm qua, từng tham gia Đảo độc đắc (2022),Mai - dự án đạt doanh thu kỷ lục của làng phim Việt với hơn 500 tỷ đồng.

Dịp Tết 2025, Tiểu Vy thủ vai chính trong Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Tác phẩm từng "càn quét" phòng vé và đem về mốc doanh thu hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài tham gia hoạt động giải trí, nàng hậu gắn bó với nhiều chương trình nhân ái, dự án cộng đồng. Gần đây, cô xây dựng Vy ơi với nội dung giúp đỡ người già, vô gia cư hoặc mang đồ dùng học tập đến với trẻ em nghèo.

Tiểu Vy vẫn giữ được sức hút sau 7 năm đăng quang.

Ở tuổi 25, Tiểu Vy có cuộc sống sung túc, giàu có và hiện là trụ cột kinh tế của gia đình. Nhiều năm qua, công việc ổn định giúp người đẹp có nguồn thu nhập tốt, đủ lo cho bố mẹ và em trai. Cuối năm 2023, cô mua nhà cho bố mẹ ở quê, giúp gia đình có cuộc sống thoải mái, sung túc hơn.

Tiểu Vy hiện sinh sống, làm việc chủ yếu ở TP.HCM. Thỉnh thoảng, cô đón người thân vào chơi, đi du lịch.

Về chuyện tình cảm, Hoa hậu Việt Nam 2018 chưa từng công khai chuyện hẹn hò với bất kỳ chàng trai nào. Tuy nhiên, cô nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với các mỹ nam giàu có và nổi tiếng.

Nàng hậu tự nhận đã đến tuổi lấy chồng, song cô không gặp áp lực, muốn để mọi thứ phát triển tự nhiên, theo duyên số. Bố mẹ hoa hậu cũng không hối thúc nên Tiểu Vy chọn ưu tiên phát triển sự nghiệp.