(VTC News) -

Đại hội thành lập Liên đoàn bóng chuyền thành phố Hà Nội được tổ chức sáng nay 15/8. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho sự phát triển của bóng chuyền Thủ đô. Việc thành lập Liên đoàn bóng chuyền thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ chuyên nghiệp hoá công tác quản lý, đồng bộ hoá hệ thống đào tạo và khai phá, phát triển tiềm năng to lớn của bóng chuyền Hà Nội từ phong trào tới đỉnh cao.

Trong những năm qua, bóng chuyền Hà Nội cho thấy sức sống mạnh mẽ với một nền tảng phong trào rộng khắp. Theo thống kê được đưa ra tại đại hội, Hà Nội hiện có 8 đội bóng chuyền chuyên nghiệp (4 nam, 4 nữ) tập luyện thường xuyên. Đặc biệt, phong trào bóng chuyền hơi của Hà Nội đang đứng đầu cả nước.

Bà Trần Thùy Chi là chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội.

Về thành tích cao, bóng chuyền Hà Nội đã có những dấu ấn đáng ghi nhận như tấm huy chương đồng nội dung nam tại Giải vô địch quốc gia năm 2022 và suất thăng hạng của đội nữ năm 2024. Đội tuyển trẻ nam cũng vừa giành huy chương bạc tại Giải vô địch trẻ quốc gia vào tháng 5 năm 2025. Hàng năm, bóng chuyền Hà Nội đều có vận động viên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Sau khi thành lập, Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội sẽ giải quyết một số vấn đề như công tác đào tạo trẻ chưa có hệ thống, chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa cá tuyến từ học đường, câu lạc bộ đến đội tuyển chuyên nghiệp cũng như những khó khăn về nguồn lực hạn chế - phụ thuộc vào ngân sách và công tác xã hội hóa chưa hiệu quả. Hoạt động của liên đoàn được kỳ vọng sẽ kết nối, kiến tạo một hệ sinh thái phát triển bền vững, giải quyết các tồn tại và đưa bóng chuyền Thủ đô vươn tầm cao mới.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên của Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội (2025-20230) gồm 15 thành viên. Bà Trần Thuỳ Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại và nội dung Số Việt được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ban chấp hành đề ra nhiệm vụ phát triển bóng chuyền thành tích cao. Liên đoàn sẽ xây dựng lộ trình đào tạo vận động viên trẻ từ cấp cơ sở lên đội tuyển; nâng cao chất lượng chuyên môn của đội tuyển nam-nữ để có thể cạnh tranh giành thành tích cao tại các giải đấu quốc gia, quốc tế, có nhiều vận động viên ưu tú khoác áo đội tuyển quốc gia và phấn đấu trong nhiệm kỳ thứ nhất có 1 đội bóng chuyền vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Đẩy mạnh bóng chuyền phong trào và học đường cũng là nhiệm vụ không thể coi nhẹ. Ngoài ra, liên đoàn cũng thúc đẩy xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh các giải đấu và đội tuyển để thu hút nhà tài trợ và người hâm mộ, tạo ra các giải đấu có tính thương mại cao... để tạo nguồn quỹ ổn định và tự chủ cho hoạt động của Liên đoàn, qua đó nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo HLV và VĐV.