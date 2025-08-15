BTC bất ngờ cho chủ công bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trở lại nhưng xóa tên ngay

(VTC News) -

Sáng 15/8, trang chủ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) cập nhận danh sách thi đấu của đội tuyển U21 Việt Nam ở trận gặp U21 Chile có tên Đặng Thị Hồng. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, chủ công sinh năm 2006 bị xóa tên khỏi danh sách trên trang chủ FIVB. Nếu không có thay đổi nào khác đến tối nay, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục thi đấu mà không có Đặng Thị Hồng trong đội hình.

Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp vận động viên số áo 12 không thi đấu. Đặng Thị Hồng vốn là vận động viên ghi điểm chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải lần này. Tuy nhiên, từ trận gặp U21 Puerto Rico, cô không ra sân.

Đặng Thị Hồng tiếp tục bị ban tổ chức xóa tên ở danh sách thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV), Đặng Thị Hồng là một trong 2 vận động viên phải ngồi ngoài ở trận đấu với Puerto Rico do vướng mắc về giấy tờ. Khi VFV cung cấp hồ sơ khai sinh của các vận động viên theo yêu cầu của ban tổ chức, thông tin của Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh có vấn đề ở thời điểm làm giấy khai sinh (muộn hơn so với ngày sinh).

FIVB tạm chấp nhận giải thích của VFV nhưng chỉ vài giờ sau, cơ quan này bất ngờ thông báo rằng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu. Án phạt rất nặng đối với đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam được đưa ra mà không có lý do cụ thể được thông báo công khai hoặc thông báo riêng cho VFV hay đội tuyển. U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận và mất suất thi đấu vòng 1/8.

Sau khi sửa kết quả thi đấu và vị trí của đội, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) thực hiện xoá thông tin của vận động viên Việt Nam. Toàn bộ thông số thi đấu của Đặng Thị Hồng đều để trống. Trước đó, tính đến hết 5 lượt trận vòng bảng, Đặng Thị Hồng là một trong những vận động viên ghi điểm nhiều nhất giải.

Ở 2 trận đấu gần nhất của U21 Việt Nam (thắng Puerto Rico và Ai Cập), Đặng Thị Hồng không được đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giành chiến thắng thuyết phục. Các đồng đội làm tốt nhiệm vụ ghi điểm thay thế mũi công chủ lực không góp mặt trên sân.

Riêng trong trận đấu với U21 Ai Cập, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam giành chiên thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 (25-16, 26-24, 22-25, 25-20). Lê Thùy Linh và Bùi Thị Anh Thảo là 2 vận động viên ghi điểm nhiều nhất (cả 2 tay đập đều chạm mốc 20).