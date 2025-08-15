Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vs Chile mấy giờ, chiếu kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đấu với Chile ở trận bán kết phân hạng 17-20 của giải U21 thế giới 2025. Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam và Chile diễn ra lúc 20h hôm nay 15/8, chiếu trực tiếp trên kênh YouTube "Volleyball World" của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Sau khi nhận án phạt rất nặng của FIVB, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục thi đấu tại giải U21 thế giới. Các học trò của huân luyện viên Nguyễn Trọng Linh thể hiện tinh thần quyết tâm và chuyên nghiệp, vượt qua cú sốc để giành chiến thắng.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chạm trán Chile.

Không có chủ công Đặng Thị Hồng đương nhiên ảnh hưởng đến sức mạnh của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam. Tuy nhiên, các đồng đội còn lại vẫn đủ khả năng khỏa lấp vị trí mà tay đập sinh năm 2006 để lại, đáp ứng đủ vai trò chiến thuật và hiệu suất.

Đội tuyển Việt Nam giành chiên thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 (25-16, 26-24, 22-25, 25-20) trong trận tứ kết nhánh phân hạng 17-24. Lê Thùy Linh và Bùi Thị Anh Thảo là 2 vận động viên ghi điểm nhiều nhất (cả 2 tay đập đều chạm mốc 20).

Chile là đội đứng thứ 5 tại bảng D. Đại diện của Nam Mỹ xếp sau Nhật Bản, Bulgaria và Thái Lan. Đáng chú ý, Chile đánh bại đội bóng nhì bảng là Bulgaria với tỷ số 3-2 ở lượt trận thứ hai. Họ chỉ mất suất vào vòng 1/8 do kém Thái Lan về chỉ số phụ.

Dù vậy, thử thách lớn nhất đối với U21 Việt Nam là sức ép từ yếu tố ngoài chuyên môn. Người hâm mộ chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh chứng minh năng lực trong tình thế khó khăn nhất.