Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam chịu án phạt tranh cãi: Ngôi sao thế giới lên tiếng

(VTC News) -

Huệ Nhược Kỳ (sinh năm 1991) là cựu tuyển thủ bóng chuyền nữ Trung Quốc. Cô cao 1,92 m, từng thi đấu ở vị trí chủ công cho CLB Giang Tô và Quảng Đông Evergrande, giành HCV Olympic Rio 2016, HCB giải vô địch thế giới 2014, HCĐ World Cup 2011, cùng 2 HCV và 1 HCB Giải vô địch châu Á.

Gần đây trên trang weibo cá nhân, Huệ Nhược Kỳ đã nhắc tới án phạt của FIVB đối với tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam. Cô nhắc lại việc FIVB đưa ra quyết định vì cho rằng 1 VĐV của U21 nữ Việt Nam không đủ điều kiện tham dự giải. Theo Huệ Nhược Kỳ, việc xác định VĐV đủ điều kiện tham dự là điều mà cô từng băn khoăn trước đây.

“Tôi nhớ lần đầu làm công tác đại diện kỹ thuật, khi kiểm tra giấy tờ, tôi đã nghĩ: làm sao xác minh chính xác thông tin về VĐV, đặc biệt là trong quá trình thi đấu”, Huệ Nhược Kỳ chia sẻ.

Huệ Nhược Kỳ từng giành HCV Olympic bóng chuyền nữ ở Rio 2016

Huệ Nhược Kỳ viết tiếp: “Những tranh cãi và dư luận liên tiếp liên quan đến đội bóng chuyền nữ U21 nữ Việt Nam gần đây khiến nhiều người đề xuất nên học theo điền kinh, tiến hành xét nghiệm gene trước giải để đảm bảo công bằng. Ở một khía cạnh khác, trước đó đội bóng chuyền nữ Đại học Bang San Jose (Mỹ) cũng từng gây tranh cãi lớn vì có VĐV chuyển giới, dẫn tới việc đội mất đi nhiều thành viên”.

Cựu VĐV bóng chuyền này cũng thẳng thắn cho rằng việc xác định giới tính VĐV cũng như điều kiện tham dự là một vấn đề không đơn giản. “Trong tương lai, vấn đề giới tính VĐV và điều kiện tham dự sẽ trở thành thách thức lớn về mặt đạo đức thể thao và tác động xã hội. Làm thế nào để xác định khoa học, sắp xếp hợp lý các yêu cầu của các bên tham gia, vừa tôn trọng VĐV vừa duy trì sự công bằng trong thi đấu, sẽ trở thành một chủ đề thể thao mới của thời đại”, Huệ Nhược Kỳ khẳng định.

Về trường hợp tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bị phạt ở giải U21 nữ thế giới 2025, ngày 11/8, ban tổ chức yêu cầu kiểm tra hồ sơ ba VĐV của Việt Nam, gồm giấy khai sinh gốc, mẫu máu và nước tiểu. Kết quả cho thấy hai VĐV làm khai sinh muộn (chậm 1 và 2 năm so với ngày sinh), dẫn tới việc họ không thi đấu trận gặp U21 nữ Puerto Rico ngày 12/8. Ban đầu FIVB chấp nhận giải thích của VFV (Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam) rằng đây là tình trạng phổ biến ở vùng quê Việt Nam. Tuy nhiên sau đó FIVB bất ngờ thông báo một VĐV U21 bóng chuyền nữ Việt Nam không đủ điều kiện và ra án phạt tước vé dự vòng 1/8, xử thua 0-3 ở 4 trận vòng bảng của tuyển U21 nữ Việt Nam.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao cho biết Cục nắm được thông tin và chỉ đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) làm việc với Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về pháp lý.

Để bảo vệ quyền lợi, uy tín của vận động viên cũng như bóng chuyền Việt Nam, trước tiên VFV cần đảm bảo làm đúng các quy trình, thủ tục, tuân thủ đầy đủ quy định. Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vẫn thi đấu theo lịch, không sử dụng vận động viên bị cho là không đáp ứng điều kiện dự giải.