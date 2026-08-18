Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại 2 khu dân cư

(VTC News) -

Ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ 5-7/8, trên địa bàn xã Quan Sơn xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đồng thời xuất hiện các cung sạt trượt tại khu dân cư, có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt khi xuất hiện mưa lớn.

Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở 2 khu dân cư ở bản Thanh Sơn. (Ảnh: Đ.A)

Hiện, 17 hộ với 60 nhân khẩu sinh sống gần trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn và Chi nhánh Dược Quan Sơn đang bị ảnh hưởng. Sạt lở khiến 3 hộ dân bị lún sụt nhà cửa; một khu nhà xưởng bị sụt lún nền và tường. Khối lượng đất sạt trượt tiếp tục gây áp lực lên khu vực phía sau nhà của 2 hộ dân và trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, làm nứt tường và công trình phụ.

Ngoài ra, đường bêtông nối từ Quốc lộ 217 vào khu dân cư phía sau cũng bị sạt trượt, hư hỏng hoàn toàn. Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán toàn bộ 17 hộ với 60 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tại khu vực phía sau nhà các hộ dân bản Thanh Sơn, dọc tuyến đường vào khu bãi bắn của huyện Quan Sơn cũ, hiện có 8 hộ với 34 nhân khẩu sinh sống. Sườn đồi giáp khu dân cư đã bị sạt một phần, đất đá ảnh hưởng trực tiếp đến công trình của 3 hộ dân. Vị trí từ khu vực nhà dân đến đỉnh sạt có chiều cao trung bình khoảng 22m. Phạm vi cung sạt quanh đồi dài khoảng 40m. Chính quyền địa phương đã sơ tán 3 hộ với 8 nhân khẩu trong khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xã Quan Sơn tiếp tục cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, rào chắn và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các khu vực sạt lở, không để người, phương tiện và vật nuôi đi vào vùng nguy hiểm.

Địa phương phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm và tuyệt đối không để người dân quay trở lại khi chưa bảo đảm an toàn. Đồng thời, bảo đảm nhu yếu phẩm cho các hộ dân phải sơ tán và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Về lâu dài, UBND xã Quan Sơn được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất hỗ trợ kinh phí để xử lý, khắc phục sạt lở tại 2 khu vực, bảo đảm ổn định an toàn.