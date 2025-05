Tháng 5 có những ngày lễ, ngày kỷ niệm nào?

(VTC News) -

Tháng 5 là một tháng đầy ý nghĩa với nhiều ngày lễ và kỷ niệm đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những ngày lễ và kỷ niệm quan trọng trong tháng 5 ở Việt Nam và trên thế giới mà mọi người đều hướng về.

Những ngày lễ và kỷ niệm tại Việt Nam tháng 5

Tháng 5 tại Việt Nam được đánh dấu bởi một loạt những sự kiện lịch sử quan trọng:

Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5)

Ngày 7/5/1954, quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ. Lá cờ quyết chiến quyết thắng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Đây là chiến thắng quan trọng của quân đội và nhân dân Việt Nam trước thực dân Pháp, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ kéo dài suốt 9 năm, góp phần đưa đến Hiệp định Genève. Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm tự hào cho dân tộc mà còn là minh chứng cho ý chí kiên cường và sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam.

Lá cờ quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. (Ảnh tư liệu)

Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5)

Ngày 15/5/1941 là ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức dành cho thiếu niên từ độ tuổi 9 đến 15 tại Việt Nam. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là nơi giáo dục và rèn luyện, giúp xây dựng nhân cách, đạo đức cho thế hệ trẻ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước trong mỗi thiếu niên. Đây là một ngày để nhớ về những đóng góp của Đội trong việc giáo dục và định hướng cho lớp trẻ, chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng của đất nước.

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)

Ngày 19 tháng 5 là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Năm 2025, chúng ta kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 -19/5/2025).

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo vĩ đại, người anh hùng dân tộc có công lớn trong việc tìm ra con đường cách mạng giành độc lập, đưa đất nước thoát khỏi ách đô hộ gần một thế kỷ của thực dân Pháp và chiến thắng 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, chống Mỹ xâm lược. Là người có tư tưởng lớn và nhân cách cao đẹp, hết lòng vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh được người dân thành kính gọi là cha già dân tộc.

Ngày 19/5 là dịp để tri ân Bác Hồ, ôn lại lịch sử và ghi nhớ những lời dạy của Người, tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). (Ảnh: Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Những ngày lễ và kỷ niệm trên thế giới trong tháng 5

Cùng tìm hiểu về những ngày lễ và kỷ niệm đáng chú ý trên thế giới trong tháng 5.

Ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Ngày 1/5 hàng năm được biết đến là Ngày Quốc tế Lao động, là dịp để tôn vinh những đóng góp quý báu của người lao động trên toàn thế giới. Đây cũng là cơ hội để các quốc gia động viên và thúc đẩy tinh thần lao động cho mọi tầng lớp trong xã hội. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở nhiều quốc gia, kêu gọi quyền lợi và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Ngày Tự do báo chí thế giới (3/5)

Ngày Tự do báo chí thế giới (World Press Freedom Day) viết tắt là WPFD, được Liên Hợp Quốc công nhận vào ngày 3 tháng 5 hằng năm nhằm mục đích cổ vũ và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Tự do báo chí trên toàn thế giới.

Đây là dịp để nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do báo chí và nhắc nhở các chính phủ về vai trò nền tảng của tự do ngôn luận trong một xã hội tự do và minh bạch. Đồng thời, ngày này cũng là cơ hội để tưởng nhớ những nhà báo đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày Chiến thắng phát xít Đức (9/5)

Ngày 9/5/1945 mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại khi cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít kết thúc với chiến thắng vang dội của Hồng quân Liên Xô và các nước Đồng minh, tạo tiền đề quan trọng chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ II, giúp loài người thoát khỏi thảm họa diệt vong.

Với ý nghĩa hào hùng, mang tính thời đại đó, ngày này hằng năm trở thành Ngày Chiến thắng của tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý; ngày tưởng nhớ, tri ân những người đã chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng bảo vệ Tổ quốc.

Các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô vui mừng chiến thắng tại Berlin, ngày 9/5/1945, sau khi Đức chính thức ký tuyên bố đầu hàng Liên Xô và các nước đồng minh. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)

Ngày của Mẹ (11/5)

Ngày của Mẹ thường được kỷ niệm vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5 ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương đối với những người mẹ. Các gia đình thường tổ chức các bữa tiệc, tặng hoa và quà để thể hiện sự tri ân đối với người mẹ của mình. Ngày của Mẹ không chỉ là thời điểm để tận hưởng niềm vui gia đình mà còn là lúc nhắc nhở mọi người về tình mẹ bao la.

Ngày Quốc tế Gia đình (15/5)

Ngày 15/5 được chọn là Ngày Quốc tế Gia đình, nhằm tôn vinh tầm quan trọng của gia đình và nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến gia đình trong cộng đồng quốc tế. Ngày này khuyến khích các chính phủ, tổ chức và cộng đồng cùng hành động để xây dựng và củng cố mối quan hệ gia đình, giúp tạo ra môi trường ổn định và yêu thương cho tất cả các thành viên.