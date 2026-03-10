'Thần sấm' Zakhar cân tài đô vật Việt Nam, chia đôi giải thưởng 3.500 USD

(VTC News) -

Hiệp phụ trận chung kết Hội vật làng Khu Ba 2026 giữa Nguyễn Thế Cử và Zakhar Dzmitrychenka. (Video: Kênh Youtube "Đất và Người")

Ngày 8/3, trong khuôn khổ hội vật làng Khu Ba 2026 tại sân Quán làng Khu Ba (thôn Tam Cảnh, xã Hạ Bằng, Hà Nội), trận chung kết giữa đô vật Nguyễn Thế Cử của Việt Nam và đô vật Zakhar Dzmitrychenka đến từ Belarus đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo khán giả. Trận đấu diễn ra căng thẳng và sau ba hiệp đấu kịch tính, hai đô bất phân thắng bại, cùng chia giải thưởng 3.500 USD.

Ngay khi bước lên sới vật, hai “đại đô” đã tạo nên bầu không khí căng thẳng với những pha tì vai, ghì cổ và đùn đẩy quyết liệt. Suốt ba hiệp đấu, cả hai liên tục thử sức bằng những đòn tay gáy và những pha áp sát đầy sức mạnh, nhưng không bên nào chịu tung ra đòn quyết định.

Sự am hiểu lối đánh của nhau khiến trận đấu rơi vào thế giằng co. Cả Zakhar lẫn Thế Cử đều thi đấu thận trọng, tập trung vào việc kiểm soát thế trận và tìm cơ hội ra đòn. Những pha tì đầu, ghì vai và đẩy nhau ở khu vực giữa sân khiến khán giả nhiều lần ồ lên trước sức mạnh của hai đô vật, được ví như “hai con trâu chọi”.

Trong một pha tranh chấp quyết liệt, Zakhar bị chấn thương ở vùng mắt sau cú tay gáy rất mạnh từ đối thủ. Tuy nhiên, đô vật người Belarus vẫn tiếp tục thi đấu, cho thấy tinh thần quyết tâm và bản lĩnh của một võ sĩ chuyên nghiệp.

Hai đô vật ghì cổ và đùn đẩy quyết liệt trong suốt trận đấu. (Ảnh chụp màn hình)

Theo luật vật của hội làng Khu Ba, các đô không phân hạng cân và trọng tài sẽ đánh giá dựa trên mức độ tích cực trong thi đấu nếu trận đấu không có đòn thắng rõ ràng. Sau ba hiệp đấu chính và hiệp phụ, cả Zakhar và Thế Cử đều thể hiện thế trận cân bằng, không ai giành được lợi thế rõ rệt.

Kết quả cuối cùng, trận đấu khép lại với tỷ số hòa. Giải thưởng thách đấu trị giá 3.500 USD được ban tổ chức quyết định chia đều cho hai đô vật trong sự tán thưởng của đông đảo khán giả.

Zakhar Dzmitrychenka (sinh năm 1996, Belarus) là đô vật chuyên nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam với biệt danh “Thần Sấm”. Anh bắt đầu gây chú ý từ năm 2025 khi liên tiếp bất bại tại nhiều sới vật hội làng miền Bắc. Zakhar cao 1,81 m, nặng khoảng 94 kg, từng giành huy chương đồng vật cổ điển thế giới và được biết đến với sức mạnh cùng kỹ thuật khóa siết hiệu quả.

Trong khi đó, Nguyễn Thế Cử là cựu vận động viên vật cổ truyền của Việt Nam, từng 9 năm liên tiếp vô địch vật cổ truyền toàn quốc. Với thể hình hơn 100 kg và kinh nghiệm dày dạn, anh được đánh giá là một trong những đô vật bản lĩnh nhất của làng vật Việt Nam. Trước đó, Thế Cử đã đánh bại đô vật Alex (Nga) để giành quyền vào chung kết.

Hội vật làng Khu Ba năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 8/3 tại thôn Tam Cảnh. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời của địa phương, nơi người dân tổ chức nhiều hoạt động văn hóa và trò chơi dân gian, trong đó sới vật luôn là điểm nhấn thu hút đông đảo người xem.

Đặc biệt, hội vật năm nay còn có giải thách đấu quốc tế - lần đầu tiên xuất hiện tại một hội vật làng ở Việt Nam. Bốn đô vật đến từ Việt Nam, Nga, Belarus và Pháp đã bước lên sới vật để tranh tài, tạo nên những màn so tài hấp dẫn và mang lại nhiều màu sắc mới cho lễ hội truyền thống.