Xem nữ đô vật Nguyễn Anh Thơ đấu 'quỷ lùn' Đào Hồng Sơn
26/02/2026 19:37:31 +07:00
(VTC News) -
Nữ đô vật Anh Thơ (Bắc Ninh) gây chú ý khi liên tục thi đấu hội làng, thậm chí so tài cùng nhà vô địch SEA Games thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Không chọn cách du xuân thông thường như nhiều bạn trẻ, Nguyễn Anh Thơ (sinh năm 2002, quê Bắc Ninh) lại gây chú ý khi liên tục xuất hiện tại các lễ hội đầu năm để bước lên sới vật.
Hình ảnh cô gái trẻ thi đấu với nhà vô địch SEA Games, "Quỷ lùn" Đào Hồng Sơn, tại Lễ hội truyền thống thôn Đoài Xuân Bính Ngọ 2026 tại quê nhà Bắc Ninh nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.
“Lúc đầu, em cũng hơi sợ và ngại ngùng khi nữ đấu với nam, nhưng khi bước vào sới và so tài với các đô thì chỉ tập trung vào chuyên môn, không còn lo lắng nữa. Được mọi người chú ý nhiều đến vậy cũng rất thú vị”, Anh Thơ cho biết.
Video: Màn so tài giữa Anh Thơ và Hồng Sơn. (Nguồn: Đào Hồng Sơn/Facebook)
Bình luận