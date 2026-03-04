Nữ đô vật bị quấy rối sau trận đấu tại hội vật làng Quậy

(VTC News) -

Trận đấu vật giữa Hương Khánh Ly và đô vật địa phương. (Video: Thể Thao Giải Trí)

Trận đấu vật nữ giữa đô vật Hương Khánh Ly (Ly Tây) và cô gái đến từ làng Quậy (Châu Phong, Hà Nội) tại hội vật cổ truyền ngày 1/3 thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Tuy nhiên, sau khi đoạn video trận đấu lan truyền trên mạng xã hội, nữ đô vật tham gia thi đấu đã lên tiếng cho biết đã gặp phải những hành vi quấy rối.

Chia sẻ trên dòng trạng thái Facebook, Ly Tây cho biết việc tham gia hội vật ban đầu xuất phát từ mong muốn góp phần quảng bá văn hóa truyền thống của địa phương. Tuy nhiên, sau khi video trận đấu được đăng tải và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, cô cũng phải đối mặt với nhiều hành vi mà cô cho là quấy rối và thiếu tôn trọng.

Cô cho biết một số cá nhân đã cố tình quay cận và cắt ghép những góc máy nhạy cảm trong lúc thi đấu để đăng tải lên mạng nhằm thu hút lượt xem. Đi kèm với đó là nhiều bình luận khiếm nhã, mang tính xúc phạm, khiến cô cảm thấy danh dự và hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng.

Đô vật Hương Khánh Ly lên tiếng về hành vi quấy rối.

Không chỉ vậy, nữ vận động viên còn phản ánh rằng sau trận đấu, một người trong ekip quay phim đã xin chụp ảnh cùng và có hành vi đụng chạm cơ thể. Ban đầu cô cho rằng đó có thể là sự vô tình nên chưa phản ứng ngay. Tuy nhiên sau đó, người này tiếp tục nhắn tin với nội dung yêu cầu cô mặc trang phục “ren”, điều mà cô cho là phản cảm và thiếu tôn trọng.

“Mình tham gia đấu vật với tinh thần thể thao nghiêm túc, mong muốn lan tỏa hình ảnh tích cực và giá trị văn hóa truyền thống. Vì vậy mình sẽ không im lặng trước những hành vi thiếu tôn trọng và quấy rối như vậy”, cô viết.

Nữ vận động viên cho biết việc lên tiếng không nhằm công kích cá nhân nào mà để bảo vệ bản thân, đồng thời mong muốn mọi người có cái nhìn văn minh hơn đối với các vận động viên nữ tham gia các hoạt động thể thao truyền thống.