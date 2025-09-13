Thảm sát một gia đình ở Đắk Lắk: Thêm tình tiết mới trong lời khai kẻ thủ ác

(VTC News) -

Tối 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực lấy lời khai đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, kẻ đã dùng dao và búa đinh sát hại 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương tích nặng.

Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận đã đăng ký kết hôn với chị Hoa từ năm 2021 và sống chung bên nhà vợ. Đến năm 2022 thì giữa 2 người có với nhau 1 người con chung.

Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai với Nguyễn Nam Đại Thuận.

Thời gian sau đó, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, chỉ thỉnh thoảng lui tới thăm con.

Khoảng 10 ngày gần đây, Thuận thấy gia đình vợ luôn xa lánh, hắt hủi, vợ thường xuyên không nghe điện thoại, thường xuyên đi vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con nên nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù.

Tối 12/9, sau khi đã sử dụng ma túy đá, Thuận mang 1 con dao bầu, 1 cây búa đinh rồi đón xe đến nhà vợ để gây án.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng.

"Sau khi dùng búa và dao đâm những người trong gia đình, thấy con gái dậy thì tôi múc nước dội cho sạch vết máu. Sau đó, thấy túi xách của mẹ vợ bên trong mấy triệu, tôi lấy rồi đi cửa sau bỏ chạy" - Thuận khai.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn. Đang chạy trên đường, đối tượng cướp được chiếc xe máy, Thuận mở cốp lấy 2 chiếc điện thoại vứt bỏ bên đường và lấy 1 số tiền bỏ vào túi.

Quá trình lẩn trốn, Thuận mua thêm 1 con dao Thái Lan, mua ma túy sử dụng và mua cả thuốc ngủ với ý định sẽ uống để tự vẫn. Để tránh bị Công an phát hiện, Thuận mặc áo chống nắng của người phụ nữ, trùm kín mặt.

Được biết, Thuận từng có 2 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích, đối tượng cũng nghiện ma túy từ nhiều năm nay.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 1h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất), dùng dao và búa tấn công liên tiếp vào những người trong gia đình chị H.

3 người chết tại chỗ là chị H. và bà Trần Thị D. (mẹ chị H. sinh năm 1970), anh Bùi Văn N. (em trai chị H. sinh năm 2002). Con trai chị H. là cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm này trong nhà còn có 1 cháu nhỏ 3 tuổi là con chung của chị H. với Nguyễn Nam Đại Thuận không bị sát hại.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Nam Đại Thuận về hành vi Giết người, Cướp tài sản.