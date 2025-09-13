Bé trai hàng xóm kể lại việc cứu sống bạn trong thảm án 3 người chết ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Đến trưa 13/9, khu vực hiện trường tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang được phong tỏa. Người dân xung quanh chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ án rúng động, khiến 3 người lớn tử vong và 1 bé trai bị thương nặng.

Cháu K. (áo đỏ) vẫn còn sợ hãi khi kể lại sự việc vào rạng sáng 13/9.

Cháu T.C.K. (12 tuổi, hàng xóm nhà nạn nhân) vẫn còn run sợ khi kể lại tình huống mở cửa cứu bạn. K. cho biết, giữa đêm khuya, cháu nghe thấy tiếng la hét từ nhà bên cạnh, sau đó là tiếng đập cửa kêu cứu phía sau.

Lúc này, K. mở cửa để cháu T.T.P (13 tuổi, thành viên trong gia đình có 3 người tử vong) vào nhà. "Khi mở cửa, cháu thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị vết cắt sâu thấy cả xương. Cháu dìu bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù chú kia (nghi phạm - PV) vẫn gõ cửa nhà", K. nhớ lại.

K. run sợ nhớ lại: "Tối qua, cháu ở nhà với bà đã già yếu, không có người lớn ở nhà. Thấy bạn P. yếu ớt nên cháu đã lấy nước cho bạn uống. Đến khoảng 3h sáng, khi có cán bộ công an đến thì cháu mở cửa để các chú công an đưa P. đi cấp cứu".

Liên quan đến vụ thảm án trên, một đoạn clip do hàng xóm ghi lại tại hiện trường cho thấy khoảng 23h ngày 12/9, nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao) đến nhà vợ là Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992) nhưng bị người trong nhà khóa cửa không cho vào. Thuận mắng chửi một lúc rồi bỏ đi.

Đến trưa 13/9, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ án.

Một lúc sau, em chị H. là anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em trai chị H.) đi làm về nhà. Lúc này Thuận lại tới đập cổng và kêu cửa. Anh N. ra mở cổng thì bị Thuận tấn công. Anh cố vùng chạy ra ngoài nhưng Thuận lao tới sát hại anh N.

Sau đó nghi phạm xông vào nhà, lần lượt tấn công chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và con riêng của vợ là cháu T.T. P. (12 tuổi). Cháu P. may mắn thoát thân sang nhà hàng xóm, được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, theo điều tra ban đầu, Thuận khai nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông và việc bị gia đình vợ coi thường.

Thuận và chị Nguyễn Thị Kim H. từng sống chung như vợ chồng, có một con gái 3 tuổi. Tuy nhiên do thường xuyên cãi vã, lối sống phức tạp, thời gian gần đây mẹ chị H. không cho Thuận vào nhà.

Khoảng hai ngày trước khi xảy ra vụ án, Thuận nhiều lần đến nhà vợ yêu cầu được nói chuyện nhưng bị từ chối. Khoảng 23h ngày 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến và gây ra vụ thảm án.

Trong khi lẩn trốn, Thuận cướp xe SH của người dân đi đường và giả gái.

Đến 8h30 cùng ngày, công an bắt giữ được Thuận khi tên này đang lẩn trốn gần nhà riêng ở phường Ea Kao.