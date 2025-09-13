Người phụ nữ bị cướp xe máy trong thảm án ở Đắk Lắk kể phút đối mặt kẻ sát nhân

(VTC News) -

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Nguyễn Nam Đại Thuận là nghi phạm sát hại dã man 3 người trong một gia đình gồm người yêu, mẹ người yêu và em trai người yêu. Ngoài ra, bé trai 13 tuổi (con của người yêu) cũng bị thương nặng sau vụ thảm án sáng 13/9.

Chị L.T.L.C. (SN 1979, trú phường Buôn Ma Thuột) – người phụ nữ bị Thuận cướp xe máy khi đang bỏ trốn, đã chia sẻ về giây phút kinh hoàng đối mặt kẻ sát nhân.

Chị C. (áo đen) kể lại giây phút đối mặt với kẻ sát nhân.

Khoảng 6h20 sáng 13/9, trên đường đi chích thuốc cho mẹ ruột, khi đến đoạn nghĩa trang đường Đinh Núp, chị C. bị một người đàn ông lao ra từ bụi cây, chặn đầu xe. Đối tượng không đeo khẩu trang, lập tức rút dao kề cổ, đe dọa giết nếu chị không giao xe.

“Lúc đó tôi thấy áo hắn dính đầy máu, trên tay ngoài con dao còn cầm thêm cây mì. Tôi chỉ nghĩ hắn bị thương, muốn cướp tài sản, nào ngờ chính là kẻ vừa gây ra vụ thảm sát”, chị C. run giọng nhớ lại.

Trong tình thế nguy hiểm, chị C. cố giữ bình tĩnh, xuống xe giả vờ đưa tài sản. Tuy nhiên, khi đối tượng rồ ga định bỏ chạy, chị liều mình xô ngã, thậm chí giật lấy cây mì đánh trả. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng dựng xe, phóng thẳng về hướng đường Ama Jhao.

Giây phút Thuận vừa cướp chiếc xe máy của chị C.

Chị C. hô hoán kêu cứu, được một người dân hỗ trợ chở đến cơ quan công an trình báo. Tại đây, khi được xem hình ảnh nghi phạm Thuận, kẻ vừa gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở phường Thành Nhất khiến 3 người tử vong, 1 người trọng thương, chị lập tức nhận ra chính là kẻ đã dùng dao khống chế, cướp xe của mình.

“Biết sự việc tôi mới rùng mình. Nếu khi đó sơ sẩy một chút, có lẽ tôi đã mất mạng. Tôi thấy mình may mắn lắm, mạng mình còn lớn”, chị C. chia sẻ.

Sau vụ việc, chị C. bị thương ở chân, phải khâu 5 mũi. Đến nay, chị vẫn chưa được nhận lại xe máy cùng nhiều tài sản bị đối tượng cướp trên đường bỏ trốn.

Nguyễn Nam Đại Thuận khi bị bắt.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 1h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất), tấn công liên tiếp vào những người trong gia đình chị H.

3 người chết tại chỗ là chị H. và bà Trần Thị D. (mẹ chị H. sinh năm 1970), anh Bùi Văn N. (em trai chị H. sinh năm 2002). Con trai chị H. là cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Nguyễn Nam Đại Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trên đường tẩu thoát, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ. Tiếp đó, Thuận thay quần áo, mặc áo chống nắng ngụy trang thành phụ nữ tiếp tục bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8h31 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận tại một khu rẫy trồng mì thuộc địa bàn phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm bị bắt, Thuận vẫn mặc áo chống nắng trùm kín người. Lục soát trên người nghi phạm, công an thu giữ hai con dao một lọ thuốc ngủ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thuận khai nhận có một con gái chung (3 tuổi) với chị H. Tuy nhiên, gia đình chị H. muốn con gái cắt đứt quan hệ với Thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.