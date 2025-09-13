Thảm sát 3 người trong gia đình ở Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam nghi phạm

(VTC News) -

Chiều 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, còn gọi Hào Điên, trú phường Ea Kao) về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Nguyễn Nam Đại Thuận là nghi phạm sát hại dã man 3 người trong một gia đình gồm người yêu, mẹ người yêu và em trai người yêu. Ngoài ra, bé trai 13 tuổi (con của người yêu) cũng bị thương nặng sau vụ thảm án trên.

Nguyễn Nam Đại Thuận tại thời điểm bị bắt (Ảnh: CACC)

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 1h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (sinh năm 1992, ngụ Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất), tấn công liên tiếp vào những người trong gia đình chị H.

3 người chết tại chỗ là chị H. và bà Trần Thị D. (mẹ chị H. sinh năm 1970), anh Bùi Văn N. (em trai chị H. sinh năm 2002). Con trai chị H. là cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Nguyễn Nam Đại Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trên đường tẩu thoát, Thuận cướp xe máy của một phụ nữ. Tiếp đó, Thuận thay quần áo, mặc áo chống nắng ngụy trang thành phụ nữ tiếp tục bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8h31 cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Nam Đại Thuận tại một khu rẫy trồng mì thuộc địa bàn phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm bị bắt, Thuận vẫn mặc áo chống nắng trùm kín người. Lục soát trên người nghi phạm, công an thu giữ hai con dao một lọ thuốc ngủ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Thuận khai nhận có một con gái chung (3 tuổi) với chị H. Tuy nhiên, gia đình chị H. muốn con gái cắt đứt quan hệ với Thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.