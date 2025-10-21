Thái Lan sa thải HLV từng thua tuyển Việt Nam 2 trận liên tiếp

(VTC News) -

LĐBĐ Thái Lan thông báo chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Masatada Ishii do bất đồng về định hướng. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp vào sáng nay (21/10) của Ban Kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan với nhà cầm quân người Nhật Bản.

Sau khi đánh giá tổng thể quá trình làm việc gần 2 năm của ông Masatada Ishii, Ban Kỹ thuật của FAT cho rằng định hướng, chiến thuật và cách quản lý đội bóng của huấn luyện viên Ishii không phù hợp với kế hoạch phát triển mà liên đoàn đặt ra. Bên cạnh đó, thành tích của đội tuyển Thái Lan thời gian qua không đạt kỳ vọng.

Huấn luyện viên Masatada Ishii bị sa thải.

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Nhật Bản, đội tuyển xứ chùa vàng thi đấu 30 trận chính thức, giành được 16 chiến thắng (tỷ lệ 53%). Đội tuyển Thái Lan không vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á và thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024. Ông Ishii là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Thái Lan thua Việt Nam 2 trận liên tiếp.

Huấn luyện viên Masatada Ishii từng vô địch J.League trong cả vai trò cầu thủ và huấn luyện viên. Ông giúp câu lạc bộ Kashima Antlers về nhì ở FIFA Club World Cup năm 2016. Nhà cầm quân người Nhật Bản dẫn dắt một số câu lạc bộ Thái Lan trước khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia xứ chùa vàng năm 2023.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan chỉ còn chưa đầy một tháng để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027. Họ sẽ đối đầu với Sri Lanka, đội bóng tiến bộ rất nhanh trong thời gian gần đây nhờ sử dụng cầu thủ nhập tịch. Trong trường hợp không kịp chọn huấn luyện viên mới, LĐBĐ Thái Lan có thể ký hợp đồng ngắn hạn với huấn luyện viên tạm quyền.