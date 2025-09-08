Chanathip bị triệt hạ, HLV Thái Lan nổi giận mắng ngôi sao Iraq

(VTC News) -

Tình huống chơi xấu của Mohanad Ali (Iraq) với Chanathip Songkrasin (Thái Lan) lấn át mọi dấu ấn chuyên môn trong trận chung kết King's Cup 2025 tối qua (7/9). Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan là ông Ishii Masatada chỉ trích thậm tệ ngôi sao của Iraq.

"Tôi không tin được đây là hành động của cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Anh ta chơi bóng không đúng với đẳng cấp. Đó là hành động của cầu thủ mạt hạng ưa bạo lực hơn chơi bóng", nhà cầm quân người Nhật Bản nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Cận cảnh pha phạm lỗi thô bạo của ngôi sao Iraq với Chanathip Songkrasin.

Mohanad Ali gây phẫn nộ với pha phạm lỗi đầy tính triệt hạ đối với Chanathip Songkrasin trong thời gian bù giờ của hiệp 2. Tiền đạo của đội tuyển Iraq đá thẳng vào chân đối thủ. Chanathip Songkrasin bị hất tung cả 2 chân, mất thăng bằng và ngã lộn nhào về phía trước.

"Tôi chưa từng bị hành hung như vậy trong đời và rất tiếc vì những gì xảy ra. Tình huống này không nên xuất hiện trên sân cỏ. Đối phương đang có lợi thế nhưng lại thi đấu bạo lực như vậy. Tôi buồn vì điều này", Chanathip Songkrasin chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

Cầu thủ có biệt danh Messi Thái Lan phải rời sân bằng cáng. Mohanad Ali nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho màn xô xát xảy ra tiếp theo. Ngay lập tức, 3 cầu thủ Thái Lan lao vào xô xát với Mohanad Ali. Những đồng đội khác của họ, cả trong và ngoài sân, cũng xông tới. Trong khi đó, các cầu thủ Iraq cũng cố gắng bảo vệ đồng đội, tạo ra hình ảnh hỗn loạn trong sân đấu.

Mohanad Ali không xuất hiện trong lễ trao giải, dù anh chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết giúp Iraq giành chức vô địch.

Trên mạng xã hội, tài khoản của Mohanad Ali đối mặt với "cơn bão" công kích từ các cổ động viên Thái Lan. Chỉ sau một đêm, bài đăng gần nhất trên trang cá nhân Facebook của Mohanad Ali nhận về 2,2 nghìn lượt phẫn nộ, gần bằng tổng số lượt yêu thích. Các bài đăng khác của cầu thủ Iraq cũng nhận vô số bình luận chỉ trích.