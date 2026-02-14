Tết đặc biệt của đội bóng 'vất vả' nhất Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 13/2 (ngày 26 Tết Nguyên đán), đại diện Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa trao số tiền hơn 370 triệu đồng cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Khoản tiền này có được nhờ sự chung tay của cộng đồng cổ động viên trên khắp cả nước để giúp cầu thủ vượt qua được khó khăn. Trước đó, bầu Đệ hứa thưởng đội bóng 300 triệu đồng.

"Số tiền này sẽ giúp các anh em cầu thủ, khối văn phòng của đội bóng có một cái Tết đủ đầy hơn", tiền vệ Lê Quốc Phương cho biết. Về cơ bản, các cầu thủ và cán bộ công nhân viên sẽ có khoảng 700 triệu đồng ăn Tết.

CĐV Thanh Hóa trao số tiền quyên góp để giúp cầu thủ có cái Tết tươm tất hơn.

Sau khi kết thúc buổi tập, nhiều cầu thủ Thanh Hóa trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Hậu vệ Trương Thanh Nam tranh thủ phụ mẹ việc đồng áng, anh thu hoạch nông sản, giúp gia đình có thêm thu nhập. Lê Quốc Phương - huyền thoại bóng đá Thanh Hóa phụ vợ kinh doanh, vận chuyển hàng chăn ga gối đệm.

Một nhóm các cầu thủ địa phương đang sinh sống tại Thanh Hóa như Lê Quốc Phương, Lục Xuân Hưng, Nguyễn Hữu Dũng,...chủ động gom góp tổ chức bữa tiệc tất niên nhỏ. Họ siết chặt tay nhau giữa thời điểm khó khăn nhất.

Các cầu thủ khác ở xa như Doãn Ngọc Tân, Huỳnh Minh Đoàn, Damoth Thongkhamsavath, Y Êli Niê được về nhà sớm hơn. Trong một năm khó khăn vừa qua, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp mong muốn rằng học trò sẽ có nhiều thời gian bên gia đình. Bản thân nhà cầm quân này cũng chưa kịp sắm sửa gì cho gia đình.

Nhiều cầu thủ Thanh Hóa bị nợ lương thưởng, phí lót tay những tháng qua. Thậm chí, đội bóng xứ Thanh đang bị cấm chuyển nhượng do chưa trả được các khoản nợ trước đây với huấn luyện viên, cầu thủ cũ đã ra đi.

CLB Thanh Hóa hoạt động trên danh nghĩa doanh nghiệp. Họ gửi văn bản "cầu cứu" địa phương để khắc phục khó khăn về kinh phí và nhân sự, nhưng chưa có phương án giải quyết. Đội bóng hoạt động trên danh nghĩa doanh nghiệp, chưa có cơ chế để cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp hỗ trợ về tài chính và nhân sự phục vụ công tác tổ chức, thi đấu.