Nhận định bóng đá Công an TP.HCM vs Thanh Hóa: Quá khó cho đội khách

Trận đấu tiếp theo tại vòng 13 V.League là màn so tài đáng chú ý giữa Công an TP.HCM và Đông Á Thanh Hóa. Rõ ràng, đội chủ nhà đang có lợi thế rất lớn về mọi mặt so với những gì mà đội khách đang có. Đông Á Thanh Hóa trải qua cơn khủng hoảng chưa từng thấy trong lịch sử của mình nhưng vẫn đang gồng mình chiến đấu.

Nhận định Công an TP.HCM vs Thanh Hóa

Công an TP.HCM vừa nhập tịch thành công Patrik Lê Giang nhưng cũng không thể bổ sung thêm ngoại binh. Theo quy định của V.League, một cầu thủ chỉ có thể đăng kí thi đấu với một quốc tịch duy nhất trong mùa giải đó. Anh vẫn được xem là ngoại binh cho đến hết V.League 2025/26.

CLB Thanh Hóa thi đấu bằng tinh thần kiên cường.

Tuy nhiên, đây không phải vấn đề quá quan trọng với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Ông vẫn còn trong tay rất nhiều ngôi sao đáng chú ý như Minh Trọng, Quốc Cường, Endrick hay Matheus. Hơn nữa, CLB Công an TP.HCM dù chơi chưa thực sự thăng hoa nhưng có bước đi ổn định, chắc chắn và tính chuyên môn vẫn có thể thấy rõ.

Đây là điều mà Đông Á Thanh Hóa đang tìm kiếm bấy lâu nay. Sau biến cố nơi thượng tầng, nhà cựu vô địch Cúp Quốc gia 2023 chỉ còn 20 cầu thủ trong danh sách đăng kí thi đấu. Nhưng ở trận gặp Nam Định tại vòng 12, họ chỉ có thể đăng kí 17 cầu thủ gồm cả 3 thủ môn. 6 người trên ghế dự bị có 2 thủ môn, 3 cầu thủ chấn thương và người duy nhất "lành lặn" là Lục Xuân Hưng.

Tuy nhiên, những gì mà thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp làm được khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục. Bằng tinh thần thi đấu kiên cường, 11 cầu thủ trên sân của Đông Á Thanh Hóa cầm hòa 2-2 nhà đương kim vô địch Nam Định. Kể cả khi Xuân Son kém may mắn đá hỏng phạt đền ở phút cuối, 1 điểm vẫn rất xứng đáng với đội bóng xứ Thanh.

Dĩ nhiên, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp hiểu rằng họ không thể cứ đá mãi bằng tinh thần. Thanh Hóa khó lòng đi hết V.League với một đội hình có thể "không đủ người đá" bất kì lúc nào. Nhưng trước mắt, họ cần tự cứu mình bằng những điểm số tích lũy trước giai đoạn lượt về khởi tranh, cùng những "viện binh" sắp đến.

Hơn ai hết, đội bóng này vẫn còn sự ủng hộ của hàng chục ngàn khán giả trên khắp cả nước. Tuần qua, cổ động viên Thanh Hóa tìm mọi cách để động viên tinh thần cầu thủ từ mạng xã hội cho đến các hoạt động bên ngoài sân cỏ khác. Họ vẫn tin vào một bất ngờ có thể xảy ra trên sân Thống Nhất.

Thông tin đội hình:

Thanh Hóa tiếp tục chỉ đăng kí thi đấu 17 cầu thủ, Rimario không ra sân. Tiền đạo Lê Văn Thắng gặp chấn thương.

CLB Công an TP.HCM không có sự phục vụ của Lee Williams do nhận đủ 3 thẻ vàng.

Dự đoán: Công an TP.HCM 2-1 Đông Á Thanh Hóa

Đội hình dự kiến:

Công an TP.HCM: Lê Giang, Gia Bảo, Matheus, Quang Hùng, Minh Trọng, Endrick, Quốc Cường, Khoa Ngô, Makrillos, Thanh Bình, Tiến Linh

Thanh Hoá: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Odilzhon Alisherovich, Văn Lợi, Đinh Huyền, Ngọc Hà, Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ, Ngọc Tân