Cổ động viên góp tiền ủng hộ CLB Thanh Hóa, Tiến Linh bất ngờ tặng 50 triệu đồng

(VTC News) -

Chiều 12/2, tài khoản mạng xã hội của nhóm cổ động viên bóng đá Thanh Hóa bất ngờ nhận được lời nhắn của Nguyễn Tiến Linh trong phần bình luận của một bài đăng về việc vận động tiền ủng hộ đội bóng xứ Thanh. Cầu thủ của câu lạc bộ Công an TP.HCM viết "Cháu Tiến Linh xin được đồng hành cùng mọi người ạ. Cháu cảm ơn nhiều!", kèm thông tin chuyển khoản 50 triệu đồng.

Cổ động viên Thanh Hóa góp tiền hỗ trợ đội bóng

Hoạt động góp tiền ủng hộ đội bóng quê hương được các cổ động viên Thanh Hóa khởi xướng trong khoảng 2 tuần gần đây. Ông Nguyễn Hải Quan, từng là chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa, thông báo đến trưa 12/2 vận động được gần 190 triệu đồng.

Tiến Linh vừa là đối thủ của câu lạc bộ Thanh Hóa ở vòng 13.

Ông Nguyễn Văn Đệ, nguyên Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa, trích từ doanh nghiệp 300 triệu đồng tặng thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp sau trận thắng đội Công an TP.HCM ở vòng 13 V.League cuối tuần trước. Ngoài ra, người hâm mộ đội bóng xứ Thanh cũng kêu gọi, vận động ủng hộ đội bóng bằng nhiều cách khác nhau.

Trong hoàn cảnh khó khăn, CLB Thanh Hóa thể hiện tinh thần đáng nể. Đội bóng xứ Thanh bất bại 2 trận liên tiếp, giữ được vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và tạm thời cách vị trí cuối bảng (xuống hạng trực tiếp) 5 điểm.

Ở 2 trận gần nhất, CLB Thanh Hóa lần lượt hòa Nam Định 2-2 trên sân nhà và thắng CLB Công an TP.HCM 2-1 trên sân khách bằng những màn trình diễn kiên cường. Nhiều cổ động viên đội bóng xứ Thanh cũng như các cầu thủ bật khóc sau khi đội nhà kết thúc trận đấu với những điểm số quý giá.

"Các chiến binh xứ Thanh đã chứng minh họ xứng đáng được tồn tại và tôn trọng!", cầu thủ kỳ cựu Lê Quốc Phương viết trên mạng xã hội kèm video ghi lại khoảnh khắc đội nhà vỡ òa cảm xúc trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) sau khi giành chiến thắng ở vòng 13.

CLB Thanh Hóa hòa Nam Định, thắng CLB Công an TP.HCM trong hoàn cảnh khó khăn chất chồng.

CLB Thanh Hóa chờ được giải cứu

Những khoản quyên góp của người hâm mộ và nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp giúp câu lạc bộ Thanh Hóa tạm thời vượt qua những ngày khó khăn để đón Tết. Dù vậy, đây không phải chỗ dựa cho đội bóng xứ Thanh trong dài hạn. Họ cần khoản đầu tư lớn cũng như sự hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc trong vận hành.

Trước mắt, vấn đề nan giải nhất của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp là lực lượng. Đội bóng xứ Thanh phải chia tay hàng loạt trụ cột trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, trong đó có đội trưởng Quế Ngọc Hải và 2 tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận.

Quân số còn lại của đội bóng cũng chịu tổn thất vì chấn thương. Hai ngoại binh mới của đội bóng xứ Thanh chưa thể ra sân vì lý do khách quan.

Ở trận đấu gần nhất, CLB Thanh Hóa chỉ đăng ký 17 cầu thủ, trong đó có những người không ở trạng thái thể lực tốt nhất. Thủ môn dự bị Trịnh Xuân Hoàng và Lê Anh Tuấn mặc sẵn áo thi đấu để vào sân ở các vị trí khác phía trước khung thành trong trường hợp bất khả kháng.

HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ: "Ai cũng biết CLB Đông Á Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính sau những sự cố vừa qua. Vì vậy, tôi tha thiết mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các 'Mạnh Thường Quân', từ lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, để CLB có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đây là vấn đề cấp bách, bởi chúng tôi thực sự không còn nhiều thời gian. Ngày 8/2, đội sẽ phải thi đấu với Công an TP.HCM, và với lực lượng mỏng như hiện nay, tôi không dám chắc các cầu thủ có thể duy trì mãi tinh thần và thể lực như thế này".

CLB Thanh Hóa hoạt động trên danh nghĩa doanh nghiệp CLB Thanh Hóa gửi văn bản "cầu cứu" địa phương để khắc phục khó khăn về kinh phí và nhân sự, nhưng chưa có phương án giải quyết. Đội bóng hoạt động trên danh nghĩa doanh nghiệp, chưa có cơ chế để cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp hỗ trợ về tài chính và nhân sự phục vụ công tác tổ chức, thi đấu.