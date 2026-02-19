Tesla xuất xưởng xe tự hành Cybercab không có vô lăng, bàn đạp

(VTC News) -

Tesla vừa ghi dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển xe tự hành khi mẫu Cybercab - phương tiện không người lái được thiết kế chuyên biệt - chính thức rời dây chuyền sản xuất tại nhà máy Gigafactory Texas.

Hình ảnh Cybercab được Tesla công bố trên mạng xã hội X.

Cybercab được xem là câu trả lời của Tesla trước các đối thủ trong lĩnh vực robotaxi như Waymo (thuộc Alphabet) và Zoox - công ty được Amazon hậu thuẫn. Mẫu coupe hai chỗ ngồi này từng ra mắt năm 2024 tại sự kiện "We Robot" và gây chú ý khi không trang bị vô lăng hay bàn đạp. Xe vận hành hoàn toàn dựa trên phần mềm hỗ trợ lái tự động Full-Self Driving (FSD) do Tesla phát triển.

Hiện tại, trên các dòng xe thương mại của hãng, FSD vẫn yêu cầu người lái giám sát liên tục. Tuy nhiên, với thiết kế không có vô lăng và bàn đạp, Cybercab được định hướng là phương tiện tự hành hoàn toàn.

Xe tự lái không có vô lăng.

CEO Elon Musk nhiều lần khẳng định robotaxi, cùng với dự án robot hình người, sẽ đóng vai trò trung tâm trong tương lai của Tesla và có thể mang lại giá trị lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Các mẫu Model Y tham gia dịch vụ robotaxi đã hoạt động tại khu vực Vịnh San Francisco và Austin (bang Texas), dù vẫn có nhân viên an toàn ngồi trên xe. Theo Robotaxi Tracker, số lượng xe Tesla vận hành hoàn toàn không người lái tại Austin hiện đạt 7 chiếc.

Ông Musk cho biết hoạt động sản xuất Cybercab dự kiến khởi động vào tháng 4 tới. Những chiếc xe vừa xuất xưởng có thể là lô sản xuất ban đầu, trong khi việc triển khai trên diện rộng được kỳ vọng bắt đầu từ quý II.

Trước đó, vị CEO từng tuyên bố quy trình sản xuất mới có thể giúp Tesla đạt sản lượng lên tới 5 triệu robotaxi mỗi năm. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng các mục tiêu tham vọng của ông Musk cần được nhìn nhận một cách thận trọng.

Cybercab là câu trả lời của ông chủ Tesla với xu hướng xe tự hành phát triển mạnh mẽ tại Mỹ.

Đáng chú ý, Tesla đang theo đuổi phương pháp sản xuất mới mang tên "Unboxed". Theo đó, các bộ phận chính của Cybercab sẽ được lắp ráp tại các khu vực riêng biệt trong nhà máy trước khi hợp nhất ở công đoạn cuối cùng. Hãng cho rằng cách tiếp cận này giúp giảm chi phí, tiết kiệm diện tích và rút ngắn thời gian sản xuất.

Dù vậy, việc làm chủ quy trình mới được đánh giá là thách thức lớn. Ông Musk từng thừa nhận tốc độ sản xuất ban đầu có thể "chậm đến mức gây sốt ruột". Bên cạnh đó, phần mềm FSD vẫn đang đối mặt với nhiều hoài nghi, đặc biệt khi công nghệ này từng bị xem xét trong một số vụ tai nạn nghiêm trọng, dẫn đến các cuộc điều tra của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Trong bối cảnh đó, năm 2025 được dự báo sẽ là giai đoạn bản lề đối với thị trường robotaxi tại Mỹ. Diễn biến thực tế sẽ là thước đo quan trọng cho tham vọng tự hành của Tesla.