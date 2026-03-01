Tên lửa Tomahawk đen bí ẩn lần đầu lộ diện khi Mỹ - Israel tấn công Iran?

(VTC News) -

Chi tiết khác thường từ một bức ảnh

Trong các hình ảnh do Hải quân Mỹ công bố về đòn tập kích Iran, phần lớn tên lửa BGM-109 Tomahawk (TLAM) phóng từ khu trục hạm lớp Arleigh Burke đều mang màu xám tiêu chuẩn. Tuy nhiên, một bức ảnh cho thấy một quả Tomahawk sơn đen bóng hoàn toàn, khác biệt rõ rệt so với cấu hình quen thuộc.

Đây được cho là lần đầu tiên Tomahawk xuất hiện với lớp phủ như vậy. Trước nay, các biến thể TLAM đều mang màu xám hải quân truyền thống. Sự thay đổi này khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu đây có phải là biến thể mới thuộc dòng Maritime Strike Tomahawk (MST) - phiên bản tối ưu hóa cho nhiệm vụ chống hạm tầm xa.

Ảnh Hải quân Mỹ

Màu sơn đen bóng này khá tương đồng với lớp phủ của AGM-158C LRASM, loại tên lửa chống hạm tàng hình tầm xa đang phục vụ trong Hải quân Mỹ. LRASM từng được ghi nhận sử dụng lớp phủ có đặc tính giảm phản xạ radar và hạn chế tín hiệu hồng ngoại.

Phiên bản chống hạm nâng cấp

Maritime Strike Tomahawk (còn gọi là Block Va) là biến thể thuộc dòng Tomahawk Block V - thế hệ mới nhất của chương trình Tomahawk. So với Block IV trước đó vốn đã có khả năng chống hạm hạn chế, MST được tối ưu sâu cho vai trò này.

Biến thể mới được cho là tích hợp hệ thống dẫn đường đa chế độ, bao gồm đầu dò hồng ngoại hình ảnh (IIR), cho phép khóa và phân biệt mục tiêu trên biển - đặc biệt hữu ích khi tấn công tàu chiến cơ động. Ngoài ra, tất cả Tomahawk Block V đều có liên kết dữ liệu hai chiều, cho phép cập nhật mục tiêu giữa hành trình, điều chỉnh quỹ đạo hoặc tái phân công nhiệm vụ trong khi bay.

Một slide thuyết trình không mật của Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân Mỹ (NAVAIR) năm 2025 từng cho thấy hình ảnh mờ của một Tomahawk màu tối trong phần mô tả MST, càng củng cố khả năng phiên bản “đen bóng” chính là Maritime Strike Tomahawk.

Các hình ảnh và video khác từ các cuộc tấn công cho tên lửa TLAM có màu xám tiêu chuẩn. Ảnh Hải quân Mỹ

Lớp phủ tàng hình mới?

Giới phân tích nhận định màu đen không đơn thuần mang tính thẩm mỹ. Nhiều khả năng đây là lớp phủ hấp thụ radar (RAM) hoặc vật liệu hạn chế bức xạ hồng ngoại nhằm tăng khả năng sống sót, đặc biệt khi bay thấp sát mặt biển.

Tomahawk vốn đã được cải tiến dần theo thời gian, bao gồm phần mũi có thiết kế đường gờ giảm diện tích phản xạ radar từ phía trước. Nếu kết hợp thêm lớp phủ mới, biến thể này có thể giảm đáng kể xác suất bị phát hiện bởi radar hải quân hoặc hệ thống phòng không ven bờ.

Một chi tiết khác đáng chú ý là đoạn chữ V màu xám nhỏ trên thân tên lửa - đây là cửa hút khí động cơ, sẽ đóng lại sau khi tên lửa đạt tốc độ hành trình ổn định.

Các video từ chiến dịch còn cho thấy một số tên lửa có cấu hình cánh xuôi về phía trước, khác với thiết kế truyền thống. Nếu xác nhận là Tomahawk, đây có thể là biện pháp bổ sung nhằm giảm diện tích phản xạ radar và cải thiện hiệu suất khí động học ở hành trình tầm xa.

Một chiếc LRASM đang được thử nghiệm. Ảnh Hải quân Mỹ

Một giả thuyết khác - dù ít khả năng hơn cho rằng đây có thể là tên lửa hành trình khác chưa được xác định, thậm chí có thể liên quan tới biến thể thông thường của tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm Popeye Turbo mà Israel sử dụng trên tàu ngầm.

Nếu quả thật đây là Maritime Strike Tomahawk với lớp phủ tàng hình mới, sự xuất hiện của nó trong chiến dịch chống Iran mang ý nghĩa lớn. Nó cho thấy Hải quân Mỹ đang tái định hình Tomahawk - loại tên lửa đã phục vụ hàng chục năm, thành một vũ khí chống hạm tầm xa có độ sống sót cao hơn trong môi trường A2/AD hiện đại.

Nếu được xác nhận chính thức, “Tomahawk đen” có thể đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của một trong những biểu tượng vũ khí tấn công tầm xa của Mỹ.