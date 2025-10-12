TEDx Thang Long University: Lan tỏa tinh thần dám khác biệt tới người trẻ

(VTC News) -

Chủ đề chính thức của TEDx Thang Long University 2025 mang tên “The Exceptionals - Ngoại lệ” với thông điệp “A Generation Manifesto for Our Time - Lời Tuyên ngôn thế hệ cho Tương lai”. Cảm hứng của chủ đề đến từ chính bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay - nơi những điều phi thường và chưa từng có tiền lệ đang diễn ra trong mọi lĩnh vực.

“Ngoại lệ” không chỉ là đặc trưng của thời đại mà còn là tinh thần của Gen Z – thế hệ được sinh ra giữa sự thịnh vượng vật chất và những biến chuyển liên tục về xã hội và công nghệ, vừa mong manh vừa mạnh mẽ, dám khác biệt và khẳng định bản sắc.

Thông qua chủ đề này, TEDx Thang Long University 2025 đã mang tới cho Gen Z - thế hệ “ngoại lệ” của thời đại những lời khích lệ, những góc nhìn, hành trang và niềm tin để tự tin kiến tạo thế giới mà họ mong muốn.

Hội thảo TEDx Thang Long University 2025.

Một trong những phần đáng mong chờ nhất của hội thảo TEDx Thang Long University năm nay là bài diễn thuyết của diễn giả Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn YeaH1 - người đứng sau thành công của hàng loạt show “quốc dân” như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Gia đình Haha…

Trong bài diễn thuyết “Từ trái tim chạm tới trái tim: Giấc mơ đưa văn hóa Việt ra thế giới”, bà Hạnh chia sẻ hành trình từ niềm tự hào dân tộc đến ước mơ biến văn hóa Việt thành “quyền lực mềm” có sức lan tỏa quốc tế.

“Vai trò của tôi là tạo ra môi trường để những người đồng sự có chung nhịp đập về niềm tin và tư duy được tự do sáng tạo, được thăng hoa trong sứ mệnh phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí. Tôi tin tưởng vì tôi nhìn thấy trong họ ngọn lửa khao khát kiến tạo,” bà Hạnh nói.

TEDx Thăng Long 2025 không chỉ là diễn đàn chia sẻ, mà là nơi mỗi người trẻ được truyền cảm hứng để dám nghĩ khác, dám làm khác, dám theo đuổi giấc mơ của chính mình. Vì chỉ khi tin vào giá trị Việt và dấn thân bằng trái tim, mỗi người mới có thể trở thành “ngoại lệ” tạo nên những điều phi thường.