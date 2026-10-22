Tàu Hải quân Anh HMS SPEY lần thứ 2 thăm TP.HCM

Ngày 22/10, tại TP.HCM, tàu tuần tra xa bờ HMS SPEY của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập bến cảng Cảng quốc tế Nhà Rồng- Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố trong 7 ngày.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2023, HMS SPEY trở lại thăm TP.HCM. Sĩ quan và thủy thủ đoàn HMS SPEY sẽ có một số hoạt động giao lưu văn hóa với các trường học địa phương cũng như một tổ chức từ thiện tại thành phố; tổ chức hoạt động trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam chào mừng Trung tá Hải quân Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy tàu HMS SPEY. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Dự lễ đón tàu có Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, đại diện Ủy ban Nhân dân TP.HCM; Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng; các đơn vị, cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3.

Bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, Tùy viên Quốc phòng Anh tại Việt Nam cùng dự lễ đón tàu.

Bày tỏ niềm vui, vinh dự khi đến thăm TP.HCM, Trung tá Hải quân Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy tàu HMS SPEY cho biết, chuyến thăm lần này nhằm củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, nhân kỷ niệm 1 năm hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Theo Trung tá Hải quân Helen Taylor, HMS SPEY là tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh và là một trong 5 tàu tuần tra hải quân lớp River biến thể 2 của Hải quân Anh. Tàu HMS SPEY được triển khai thường trực tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ năm 2021, nhằm tăng cường sự hiện diện của Hải quân Hoàng gia Anh, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các đồng minh trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm TP.HCM (từ ngày 22-28/10), nhóm Chỉ huy tàu và thủy thủ đoàn HMS SPEY sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP.HCM; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao với cán bộ, chiến sĩ Hải quân; tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa của thành phố.