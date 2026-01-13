Tất bật dọn dẹp khu ‘đất vàng’ ở TP.HCM làm công viên, vườn hoa Tết Bính Ngọ

TP.HCM vừa có quyết định khai thác tạm thời 9 khu đất có vị trí đắc địa trên địa bàn các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc để làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 13/1 tại khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) không khí thi công khẩn trương. Hàng chục công nhân cùng máy móc, thiết bị đang tất bật dọn dẹp, cải tạo mặt bằng. Khu đất này có vị trí đặc biệt khi nằm trên bốn mặt tiền đường trung tâm gồm Võ Văn Tần - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Pasteur.
Trên công trường, chủ đầu tư đang huy động tối đa nhân lực cải tạo, chỉnh trang khu “đất vàng” bỏ hoang thành công viên, vườn hoa tạo không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Theo kế hoạch, toàn bộ khuôn viên bên trong được tổng vệ sinh, chỉnh trang; hệ thống vỉa hè xung quanh các tuyến đường giáp ranh cũng được cải tạo nhằm tạo không gian sạch sẽ, thoáng đãng cho người dân đi dạo, tập thể dục, sinh hoạt cộng đồng trong dịp Tết và thời gian tiếp theo.
Đại diện đơn vị thi công cho biết, dự án được chia thành nhiều nhóm hạng mục gồm xây dựng, trồng cỏ và trồng cây xanh. Với mảng xanh, đơn vị sẽ phát quang, xử lý và giữ lại các cây lớn hiện hữu; đồng thời bổ sung thêm nhiều loại cây mới có kích thước lớn để phù hợp cảnh quan.
Đến nay, tổng khối lượng thi công đạt khoảng 40%. Với tiến độ này, công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 1 và bàn giao cho địa phương trước Tết. Trong đó, hạng mục lát nền được xác định là phần việc quan trọng, kết nối toàn bộ mặt bằng chung.
Song song đó, các tuyến đường dạo bộ bao quanh khu vực cũng được mở rộng, với bề rộng khoảng 4 - 4,4m, tạo không gian thuận tiện cho người dân. Trên tổng thể mặt bằng, nhiều vòng tròn cảnh quan được bố trí như các “điểm nghỉ”, có ghế ngồi, khu trung tâm đặt các cụm hoa và hạng mục trang trí theo chủ đề Tết.
Trước đây, khu đất có mật độ cây xanh dày đặc với khoảng 1.000 cây mọc um tùm, che khuất lối đi. Sau khi cải tạo, mảng xanh được sắp xếp lại, hình thành các tuyến đường uốn lượn dưới tán cây, mang dáng dấp một “rừng sinh thái” thu nhỏ giữa lòng đô thị.
Ban đêm, hệ thống chiếu sáng được bố trí làm nổi bật các tầng cây, tạo hiệu ứng thị giác. Phía dưới là thảm cỏ, vườn hoa thiết kế theo chủ đề Tết Bính Ngọ.
Đại diện đơn vị thi công cho biết, dự án được xác định là công trình có ý nghĩa lớn, nhận được sự kỳ vọng của chính quyền và người dân địa phương. Ban đầu, kế hoạch thi công trong 30 ngày, nhưng để kịp phục vụ Tết, thời gian được rút ngắn còn hơn 15 ngày. Công nhân làm việc theo ca gần như 24/24h, nhiều hạng mục thi công xuyên đêm.
Trung bình mỗi ngày có gần 100 nhân công làm việc tại công trường; ban đêm duy trì khoảng 40 - 50 người. Do thi công trên vỉa hè bốn mặt tiền, các biện pháp bảo vệ cây xanh, mặt bằng xung quanh được triển khai song song; khu vực nguy hiểm được rào chắn, các vị trí ảnh hưởng sẽ được khôi phục sau khi hoàn tất.
Sau khi hoàn thành, toàn bộ hàng rào sẽ được tháo dỡ, tạo không gian mở cho người dân đi lại từ nhiều hướng. Một phần diện tích cũng được dành cho địa phương tổ chức các hoạt động cộng đồng, văn hóa, từ thiện...
Tại phường Cầu Ông Lãnh, khu đất tại số 87 Cống Quỳnh hiện đang được trưng dụng làm bãi giữ xe, dự kiến sẽ được chỉnh trang, cải tạo thành không gian công cộng tạm thời nhằm phục vụ người dân vui chơi, sinh hoạt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Việc khai thác tạm thời các khu “đất vàng” trong dịp Tết được kỳ vọng sẽ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, đáp ứng nhu cầu vui chơi, tham quan của người dân và du khách trong Tết Bính Ngọ 2026; đồng thời bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng, hạn chế tình trạng bỏ hoang, rào chắn kéo dài gây lãng phí quỹ đất tại khu vực trung tâm TP.HCM.
Danh sách 9 khu đất cụ thể được đề xuất gồm:
1. Khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).
2. Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
3. Khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax).
4. Khu đất tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh.
5. Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.
6. Khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.
7. Khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.
8. Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (tòa nhà SJC).
9. Khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).
