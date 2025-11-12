Cận kề ngày thông xe, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai hiện ra sao?

Theo Ban Quản lý dự án 85, tổng sản lượng thi công dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đạt hơn 70%. Dù nguồn đất đắp cơ bản đã đảm bảo, việc cung cấp nguồn đá vẫn còn khó khăn, cộng với thời tiết mưa nhiều liên tục gây trở ngại cho thi công, nhưng các kỹ sư và công nhân vẫn nỗ lực làm việc để đẩy tiến độ.