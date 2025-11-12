Cận kề ngày thông xe, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai hiện ra sao?

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 53km với mức đầu tư 17.800 tỷ đồng, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34km, được tách thành 2 dự án thành phần do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Riêng dự án thành phần 3, đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 19,5km qua địa bàn TP.HCM, đã được thông xe kỹ thuật từ tháng 4 và dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 12/2025.
Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, một số đoạn ngắn đã được hoàn thiện thảm nhựa, kẻ vạch phân làn, lắp đặt hộ lan và biển báo giao thông.
Theo quan sát, tại khu vực đã thảm nhựa hiện đang có một số công nhân thi công khe co giãn cầu vượt.
Tuy nhiên, tại một số vị trí, tiến độ vẫn còn chậm, máy móc hoạt động thưa thớt, công nhân chủ yếu tập trung san gạt, lu nền và hoàn thiện phần móng trước khi chuyển sang các hạng mục tiếp theo.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, các gói thầu 18 và 21 đang triển khai đồng bộ từ Km0+000 đến Km16+000. Giá trị thi công đạt gần 60%, trong khi chỉ còn 37 ngày nữa dự án phải hoàn thành và thông xe kỹ thuật.
Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km, do 8 nhà thầu thi công, trong đó 3 đơn vị đang vượt tiến độ, còn lại vẫn chậm hơn so với kế hoạch đề ra.
Tại dự án thành phần 2 dài khoảng 18 km, các nhà thầu đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút”. Mặc dù nguồn đất đắp nền cơ bản đã được đảm bảo, một số hạng mục vẫn thiếu vật liệu đất đắp và đá, những yếu tố then chốt để hoàn thiện kết cấu mặt đường.
Theo Ban Quản lý dự án 85, tổng sản lượng thi công dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đạt hơn 70%. Dù nguồn đất đắp cơ bản đã đảm bảo, việc cung cấp nguồn đá vẫn còn khó khăn, cộng với thời tiết mưa nhiều liên tục gây trở ngại cho thi công, nhưng các kỹ sư và công nhân vẫn nỗ lực làm việc để đẩy tiến độ.
Theo ghi nhận thực tế tại hiện trường, với nhân lực và tốc độ thi công hiện nay, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai đang đối mặt nguy cơ không kịp hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Liên quan đến thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức có văn bản nhấn mạnh, việc hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12/2025 là trách nhiệm chính trị, đồng thời là danh dự, uy tín của tỉnh trước Thủ tướng và Bộ Xây dựng.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cầu ông Đinh Tiến Hải và ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, khối lượng và hiệu quả triển khai dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời, Sở Nội vụ được giao theo dõi, đánh giá năng lực, tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai Phó Giám đốc nêu trên.
Ban Quản lý dự án cũng được yêu cầu khẩn trương bổ sung các nhà thầu phụ, chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng cường máy móc, thiết bị, vật tư và nhân công để đẩy nhanh tiến độ, bù đắp những chậm trễ.
Song song đó, các nhà thầu phải thực hiện nghiêm việc đảm bảo giao thông tại các cầu vượt ngang hiện hữu, các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
Trước đó, ngày 2/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, trực tiếp kiểm tra dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai và yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025.
