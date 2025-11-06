Táo xanh hay táo đỏ tốt cho sức khoẻ hơn?

(VTC News) -

Màu sắc của táo khá đa dạng nhưng nhìn chung có 2 tông màu chính là xanh và đỏ.

Táo xanh hay táo đỏ tốt hơn?

Tờ New York Post trích dẫn các nghiên cứu cho thấy, những quả táo có vỏ màu đỏ sẫm chứa anthocyanin, chất chống oxy hóa mạnh. Do đó, những quả táo màu đỏ thường có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với táo xanh và những quả có vỏ màu sáng hơn, giúp tăng sức đề kháng của cơ thể đối với một số bệnh nghiêm trọng, bao gồm bệnh tim, tiểu đường, ung thư và nhiều bệnh khác.

Bên cạnh đó, táo đỏ còn chứa lượng lớn vitamin C. Chẳng hạn, 100 gram táo Braeburn đỏ có thể chứa tới 35mg vitamin C, trong khi táo xanh Granny Smith chỉ có khoảng một phần ba lượng này. Vitamin C có tác dụng quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật và bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường.

Những quả táo màu đỏ thường có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với những quả có vỏ màu sáng hơn. (Ảnh: nypost).

Còn táo màu xanh tuy có hàm lượng chất chống oxy hoá thấp hơn so với táo đỏ, nhưng chúng lại có chất diệp lục và một số chất có tác dụng bảo vệ chống lại khối u ung thư và các bệnh về mắt.

Táo xanh có hàm lượng đường thấp và nhiều chất xơ. Chúng là lựa chọn tốt cho những người đang cần phải theo dõi lượng đường nạp vào cơ thể hoặc đang theo chế độ ăn kiêng.

Táo xanh là lựa chọn tốt cho những người đang cần phải theo dõi lượng đường nạp vào cơ thể hoặc đang theo chế độ ăn kiêng. (Ảnh: nypost).

Như vậy, táo xanh và táo đỏ có một chút khác biệt về mặt dinh dưỡng. Tuy nhiên, sự khác biệt này không quá lớn. Việc lựa chọn loại táo nào phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. Chẳng hạn, với những người muốn kiểm soát cân nặng và lượng đường vào cơ thể, táo xanh là sự lựa chọn hoàn hảo. Còn với những ai muốn tăng cường các chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại, táo đỏ là lựa chọn tốt hơn.

Nên ăn táo vào thời điểm nào?

Táo là loại trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Tuy nhiên, thời điểm sử dụng nên được cân nhắc kỹ. Theo các chuyên gia, ăn táo vào buổi sáng là tốt nhất vì nó giúp kích thích hệ tiêu hóa và nhu động ruột. Chất xơ hòa tan được gọi là pectin có trong táo giúp hấp thụ và bài tiết chất độc trong ruột. Qua đó, ăn táo vào buổi sáng có thể có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa táo bón và kích hoạt quá trình trao đổi chất.

Táo rất giàu fructose, một loại đường tự nhiên, cung cấp đầy đủ năng lượng vào buổi sáng. Đường trong táo có thể cung cấp năng lượng liên tục mà không làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Điều này giúp giảm bớt sự mệt mỏi hoặc buồn ngủ mà bạn cảm thấy khi thức dậy vào buổi sáng và giúp bạn bắt đầu ngày mới một cách tràn đầy năng lượng.

Tuy nhiên, vào buổi tối, chức năng tiêu hóa của cơ thể có phần chậm lại so với buổi sáng. Chất xơ và đường có trong táo có thể kéo dài thời gian tiêu hóa và nếu tiêu thụ vào buổi tối muộn có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng. Đặc biệt với những người có khả năng tiêu hóa yếu, táo buổi tối có thể gây khó chịu.

Vì đường và chất xơ trong táo cần có thời gian để tiêu hóa nên ăn táo vào buổi tối muộn có thể làm tăng hoạt động của dạ dày và giảm chất lượng giấc ngủ.

Do có những khác biệt không đáng kể về hàm lượng dinh dưỡng nên cả táo xanh và táo đỏ đều mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ. (Ảnh: nypost).

Một số người có thói quen thường xuyên uống nước táo ép. Tuy nhiên, đây được coi là thói quen không lành mạnh. Ép trái cây làm giảm hàm lượng chất xơ - một trong những thành phần có lợi nhất của trái cây và rau củ, không chỉ giúp kiểm soát lượng đường trong máu mà còn giúp giảm nồng độ triglyceride và tăng cường sức khỏe tim mạch. Để tối đa hóa hàm lượng chất xơ, táo nên được rửa sạch và ăn cả vỏ.