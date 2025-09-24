(VTC News) -

Ăn táo vào buổi tối có gây hại cho sức khoẻ?

Trang Tri thức & Cuộc sống dẫn nguồn Sohu cho biết, ăn táo buổi sáng rất giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe đường ruột.

Đặc biệt, ăn táo vào buổi sáng sẽ nhẹ nhàng kích thích hệ tiêu hóa và nhu động ruột. Chất xơ hòa tan được gọi là pectin có trong táo giúp hấp thụ và bài tiết chất độc trong ruột. Qua đó, ăn táo vào buổi sáng có thể có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa táo bón và kích hoạt quá trình trao đổi chất.

Táo rất giàu fructose, một loại đường tự nhiên, cung cấp đầy đủ năng lượng vào buổi sáng. Đường trong táo có thể cung cấp năng lượng liên tục mà không làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Điều này giúp giảm bớt sự mệt mỏi hoặc buồn ngủ mà bạn cảm thấy khi thức dậy vào buổi sáng và giúp bạn bắt đầu ngày mới một cách tràn đầy năng lượng.

Tuy nhiên, vào buổi tối, chức năng tiêu hóa của cơ thể có phần chậm lại so với buổi sáng. Chất xơ và đường có trong táo có thể kéo dài thời gian tiêu hóa và nếu tiêu thụ vào buổi tối muộn có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng. Đặc biệt với những người có khả năng tiêu hóa yếu, táo buổi tối có thể gây khó chịu.

Vì đường và chất xơ trong táo cần có thời gian để tiêu hóa nên ăn táo vào buổi tối muộn có thể làm tăng hoạt động của dạ dày và giảm chất lượng giấc ngủ.

Các chuyên gia khuyên thời điểm tốt nhất để ăn táo là vào buổi sáng

Nên ăn cả quả táo hay uống nước ép?

Báo VnExpress dẫn nguồn trang The Korea Times cho biết, một số người chọn uống nước ép táo hoặc ăn táo xay nhuyễn vào buổi sáng.

Tuy nhiên, đây được coi là thói quen không lành mạnh. Ép trái cây làm giảm hàm lượng chất xơ trong chế độ ăn uống - đặc biệt là loại chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu tăng đột biến. Trái cây nguyên quả và rau sống là lựa chọn tốt hơn để duy trì chỉ số đường huyết thấp.

Chất xơ là một trong những thành phần có lợi nhất của trái cây và rau củ, không chỉ giúp kiểm soát lượng đường trong máu mà còn giúp giảm nồng độ triglyceride và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Để tối đa hóa hàm lượng chất xơ, táo nên được rửa sạch và ăn cả vỏ.