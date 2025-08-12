Vì sao người Trung Quốc chuộng uống nước táo trong ngày nóng?

(VTC News) -

Thời tiết trong những ngày mùa hè rất khắc nghiệt, cảm giác oi bức khiến mọi người cảm thấy bức bối, khó chịu. Cùng với sự mệt mỏi là các triệu chứng khô miệng, chán ăn, cơ thể uể oải. Với người Trung Quốc, sử dụng nước táo chính là bí quyết để phục hồi cơ thể trong ngày nóng.

Bên cạnh đó, khi kết hợp với các nguyên liệu khác, loại nước này sẽ giúp tăng cường tỳ vị, bổ sung dịch và giải nhiệt cơ thể trong mùa hè.

Mùa hè uống nước táo có những ích lợi gì?

Táo có vị ngọt, giòn tan khi ăn sống, nhưng lại rất dễ mềm khi nấu chín. Táo nấu chín giúp hấp thụ pectin dễ dàng hơn, đặc biệt tốt cho dạ dày. Nhiều người thường đồ ăn lạnh vào mùa hè, điều này dễ gây kích ứng dạ dày và lá lách. Nước táo là giải pháp hoàn hảo.

Hơn nữa, nước táo có vị ngọt tự nhiên mà nên không cần bổ sung đường. Chỉ cần một ly nước táo sẽ mang lại cảm giác sảng khoái, mát lạnh, lại giúp bù nước mất đi qua mồ hôi một cách nhẹ nhàng, khiến nó trở thành một lựa chọn thay thế tuyệt vời hơn nhiều so với các loại đồ uống quá ngọt.

Táo có thể nấu lên với nước hoặc kết hợp một số loại quả để tăng công dụng. (Ảnh: Sohu)

Cách làm nước táo giải nhiệt ngày hè

Cách chế biến nước táo giải nhiệt rất đơn giản, chỉ cần cắt lát và nấu với nước uống dần trong ngày. Hoặc bạn có thế kết hợp với một số nguyên liệu để tăng thêm hiệu quả của nước táo.

Công thức 1: Táo - táo đỏ - kỷ tử

Sự kết hợp này được gọi là "tam giác bảo vệ sức khỏe". Vị ngọt của táo đỏ, vị chua nhẹ của kỷ tử, và hương vị tươi mát của táo tươi khiến thức uống này rất hấp dẫn.

Chuẩn bị: Một quả táo tươi bỏ lõi và cắt thành từng miếng (có thể bỏ vỏ hoặc để nguyên, tùy theo sở thích cá nhân); 5 quả táo đỏ (táo khô) cắt đôi (nhớ bỏ hạt, nếu không sẽ gây nóng bên trong); một nắm quả kỷ tử.

Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm 800ml nước và nấu trong 20 phút.

Nước táo kết hợp kỷ tử rất tốt để phục hồi sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Món nước táo giải nhiệt này rất thích hợp cho những người thường xuyên mệt mỏi, chán ăn, tay chân lạnh. Táo đỏ bổ khí huyết, táo bổ tỳ vị, kỷ tử bổ gan, cải thiện thị lực, sự kết hợp ba loại quả này giúp bạn nạp năng lượng cho cơ thể.

Công thức 2: Táo - lê - nấm tuyết

Nếu bạn thường xuyên bị khô cổ họng và ngứa da thì sự kết hợp này rất thích hợp. Nấm tuyết sau khi nấu chín sẽ trở nên dẻo như thạch, còn lê thì ngọt lịm, mọng nước, kết hợp cùng táo sẽ tạo thành nước uống rất ngon.

Cách làm: Ngâm một nắm nấm tuyết trong nước trước 1 giờ và xé thành từng miếng nhỏ (miếng càng nhỏ thì càng dễ tạo keo); đem nửa quả táo và nửa quả lê cắt thành từng miếng.

Nấu nấm trong 30 phút, sau đó thêm trái cây vào và nấu thêm 15 phút cho đến khi nước đặc lại. Nếu thích uống lạnh, bạn có thể để nguội rồi cho vào tủ lạnh, nhưng các bạn gái nên uống khi ấm.

Nước táo kết hợp lê, nấm tuyết giúp giải nhiệt, đẹp da. (Ảnh: Sohu)

Điểm đặc biệt của loại nước táo giải nhiệt này nằm ở khả năng nuôi dưỡng phổi, làm dịu da khô với lê và làm mềm da với táo. Việc uống nó sau khi ngồi lâu trong phòng máy lạnh sẽ mang lại cảm giác như được spa cho cổ họng, giúp da hồng hào, căng mọng.

Công thức 3: Táo - táo gai (sơn tra) - vỏ quýt

Với những người thường xuyên nóng trong người, táo bón, thì đây là loại nước rất phù hợp. Vị chua của táo gai hòa quyện với vị ngọt của táo, và hương vỏ quýt thoang thoảng tạo nên một chút hương thơm dịu nhẹ, vừa giải nhiệt, vừa tốt cho tiêu hóa.

Cách làm: Chuẩn bị 1 quả táo cắt miếng, 5 lát táo gai khô, 1 miếng vỏ quýt nhỏ (quá nhiều sẽ bị đắng). Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, đun nhỏ lửa trong 15 phút.

Lọc bỏ phần cặn và nước sẽ có màu hổ phách đẹp mắt.

Nước táo đỏ kết hợp táo và táo gai giúp hỗ trợ tiêu hóa. (Ảnh: Sohu)

Điểm tuyệt vời nhất của công thức này là táo gai hỗ trợ tiêu hóa, vỏ quýt điều hòa khí huyết, và táo bảo vệ dạ dày – ba yếu tố đảm bảo cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Thưởng thức một cốc sau bữa ăn bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về chứng đầy bụng nữa.

Lưu ý khi nấu nước táo giải nhiệt

- Chọn táo có vị ngọt và chua vừa phải sẽ thích hợp để nấu, táo đỏ quá mềm sẽ dễ bị nhũn, táo xanh quá chua cần thêm đường.

- Thời gian nấu: 15-20 phút là đủ cho trái cây; nấu quá lâu sẽ làm mất chất dinh dưỡng.

- Cách uống: Tốt nhất nên uống ở nhiệt độ phòng hoặc khi nước còn ấm; uống nước có đá rất sảng khoái nhưng sẽ gây hại cho tỳ và dạ dày.

- Chống chỉ định: Bệnh nhân tiểu đường nên uống ít táo đỏ; không nên thêm kỷ tử khi bị cảm lạnh hoặc sốt.

- Đừng vứt bỏ táo đã nấu chín. Táo chín mềm trộn với sữa chua sẽ tạo nên một món tráng miệng ngon tuyệt.

Tuy không thể chữa khỏi bệnh như thuốc, nhưng việc uống nước táo đều đặn chắc chắn có thể tạo ra sự khác biệt. Với những ai hay bị chướng bụng, đầy hơi sẽ cảm nhận rất rõ điểm này. Quan trọng nhất, nước táo là một cách đơn giản để thanh lọc cơ thể trong cái nóng oi ả của mùa hè thay vì những đồ uống nhiều đường có thể gây hại cho sức khỏe như đồ uống có ga, trà sữa...