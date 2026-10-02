Tân Thanh Container 3 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia

(VTC News) -

Cột mốc này không chỉ là phần thưởng danh giá cho Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh (Tân Thanh Container), mà còn là minh chứng cho năng lực sản xuất, tư duy đổi mới và khát vọng vươn tầm của ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trên bản đồ vận tải toàn cầu.

Ý nghĩa của danh hiệu: Thước đo uy tín và bản lĩnh doanh nghiệp

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (Vietnam Value) là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh đất nước thông qua thương hiệu sản phẩm.

Để được xướng tên, doanh nghiệp phải trải qua quá trình thẩm định từ Hội đồng Thương hiệu Quốc gia cùng các bộ, ban, ngành liên quan, dựa trên bộ ba giá trị cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong.

Việc Tân Thanh Container bảo vệ thành công danh hiệu qua ba chu kỳ liên tiếp (2022 đến 2028) khẳng định tính bền vững trong năng lực vận hành. Đây không phải là sự bứt phá mang tính thời điểm, mà là kết quả của một chiến lược dài hạn, kiên trì theo đuổi sự hoàn hảo trong từng mối hàn, từng kết cấu khung sườn và từng giải pháp vận tải bàn giao đến tay đối tác.

Trụ cột chất lượng: Nền móng vững chắc từ cơ khí chế tạo chuẩn quốc tế

Khởi đầu từ xưởng sửa chữa container những năm 1990, Tân Thanh từng bước phát triển tổ hợp nhà máy hiện đại, đầu tư máy cắt laser fiber, hệ thống phun bi tự động, buồng sơn tĩnh điện và robot hàn chuyên dụng theo chuẩn quốc tế.

Sơmi rơmoóc chịu tải vượt trội: Các dòng sơmi rơmoóc Tân Thanh như rơmoóc xương, sàn, cổ cò, ben và rơmoóc chuyên dụng được thiết kế tối ưu phân bổ tải trọng, sử dụng thép cường lực giúp hạn chế độ võng, chống vặn xoắn và đảm bảo an toàn khi vận hành.

Quy chuẩn kiểm định khắt khe: Sản phẩm tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và các chứng nhận đăng kiểm quốc tế như ABS, BV, Lloyd’s Register tùy dòng, tạo nên sự khác biệt rõ rệt về tuổi thọ, hệ số an toàn và chi phí bảo dưỡng tối thiểu.

Dịch vụ trọn gói và mạng lưới trạm dịch vụ: Tân Thanh cung cấp giải pháp vận tải toàn diện với hệ thống chi nhánh, trạm bảo hành và sửa chữa trên toàn quốc, hỗ trợ khách hàng 24/7.

Đổi mới sáng tạo và tinh thần chuyển đổi xanh

Ở chu kỳ 2022-2028, ngành logistics toàn cầu đặt ra yêu cầu ngày càng cao về giảm phát thải carbon và số hóa vận tải. Trước xu hướng này, Tân Thanh đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ứng dụng vật liệu tiên tiến: Tân Thanh nghiên cứu ứng dụng composite và nhôm hợp kim cường độ cao cho container và sơmi rơmoóc, giúp giảm trọng lượng phương tiện nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu lực, qua đó tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải CO₂ trên mỗi chuyến hàng.

Container lạnh thông minh (Smart Reefer Container): Tân Thanh phát triển container bảo ôn ứng dụng foam cách nhiệt và cảm biến IoT giám sát nhiệt độ, độ ẩm, vị trí theo thời gian thực, hỗ trợ kiểm soát chất lượng nông sản, dược phẩm trên các tuyến vận chuyển dài ngày.

Mô hình container mô-đun hóa (Container hoán cải): Ngoài vận tải, Tân Thanh phát triển container thành văn phòng, nhà ở, trạm y tế di động và không gian nghỉ dưỡng, với ưu điểm thi công nhanh, tái sử dụng linh hoạt, phù hợp cho công trình công nghiệp, hạ tầng và du lịch.

Năng lực tiên phong và sứ mệnh đưa thương hiệu Việt ra thế giới

Từ vị thế tiên phong trong lĩnh vực sơmi rơmoóc và container tại thị trường nội địa, cùng dấu mốc ba kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia, Tân Thanh tiếp tục mở rộng hiện diện và đưa sản phẩm vào các thị trường quốc tế có yêu cầu cao:

Chinh phục thị trường tiêu chuẩn cao: Sản phẩm Tân Thanh đã hiện diện tại Mỹ, Nhật Bản, Phần Lan, Australia, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar và khu vực Trung Đông, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật như DOT (Hoa Kỳ) và JIS (Nhật Bản).

Định vị hình ảnh sản phẩm cơ khí Việt: Tân Thanh từng bước làm chủ công nghệ, phát triển các sản phẩm cơ khí đáp ứng yêu cầu chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Khát vọng chặng đường mới: Vững tay lái, chắc tương lai

Hành trình 2022 - 2028 với ba kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia là thành quả từ nỗ lực của ban lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân viên Tân Thanh Container, đồng thời ghi nhận sự đồng hành, tin tưởng của đối tác và khách hàng trong nhiều năm qua.

Trước những chuyển động mới của hạ tầng giao thông và logistics, Tân Thanh Container tiếp tục đầu tư vào tự động hóa sản xuất, năng lượng xanh và chuyển đổi số; kiên định với tinh thần “Luôn dẫn đầu về chất lượng”, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.