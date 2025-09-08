Tấn công khủng bố tại Jerusalem, hơn 20 người thương vong

Truyền thông Israel cho biết 2 nghi phạm khủng bố đã thực hiện vụ nổ súng ở Jerusalem, tại khu vực ngã ba Ramot thuộc tuyến phố Yigal Yadin có đông người qua lại hồi sáng 8/9 (theo giờ địa phương). Thông tin ban đầu cho biết, vụ tấn công tại khiến ít nhất 5 người chết và 15 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp bị thương nặng.

Tấn công khủng bố tại Jerusalem khiến hơn 20 người thương vong. (Ảnh: Reuters)

Cả 2 nghi phạm đã bị tiêu diệt. Danh tính các nạn nhân cũng như hai tay súng thực hiện vụ tấn công chưa được công bố. Hiện các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện chữa trị.

Đây được coi là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất xảy ra tại Jerusalem trong nhiều năm qua. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Israel đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công quân sự tại dải Gaza, đồng thời tăng cường trấn áp an ninh ở khu Bờ Tây, gây ra làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng người Palestine và dư luận khu vực.