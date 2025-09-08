Israel cảnh báo 'cuồng phong' sắp giáng xuống thành phố Gaza

(VTC News) -

Vào ngày 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung: "Đây là lời cảnh báo cuối cùng gửi đến lực lượng Hamas ở Gaza: hãy thả con tin và hạ vũ khí xuống nếu không Gaza sẽ bị phá hủy".

Ông Katz nhấn mạnh thêm: "Hôm nay, một cơn bão lớn sẽ tấn công bầu trời thành phố Gaza và phần mái những tòa nhà cao tầng trong khu vực sẽ rung chuyển".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết thêm quân đội nước này đang "chuẩn bị mở rộng" hoạt động chiếm thành phố Gaza.

Tính đến thời điểm hiện tại, Israel vẫn chưa công bố chính thức thời điểm bắt đầu cuộc tấn công chiếm thành phố Gaza, nhưng trước đó họ đã sử dụng máy bay chiến đấu đánh sập tòa nhà cao tầng Mushtaha, cáo buộc đây là cơ sở khủng bố của Hamas.

Hôm 6/9, quân đội Israel cũng tiếp tục thúc giục người Palestine ở thành phố Gaza di tản về phía nam trước khi lực lượng nước này mở rộng cuộc tấn công trên bộ. Israel chỉ định khu vực Al-Mawasi của Khan Younis nằm tại phía nam Gaza là "khu vực nhân đạo" và phố al-Rashid là "hành lang nhân đạo".

Quân đội Israel kêu gọi người dân Gaza "nắm bắt cơ hội di chuyển đến khu vực nhân đạo sớm". Tuy nhiên, đây là khu vực quá đông đúc với hàng chục nghìn người Palestine đang sống trong điều kiện tồi tệ.

Tuy nhiên, nhiều dân thường tại thành phố Gaza bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời từ chối yêu cầu di chuyển về phía nam do quân đội Israel đưa ra.

Theo các quan chức Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, được các đồng minh cánh hữu trong liên minh hậu thuẫn, đã ra lệnh chiếm Thành phố Gaza bất chấp lời khuyên của giới lãnh đạo quân sự Israel. Bất chấp sự do dự, quân đội đã triệu tập hàng chục nghìn quân dự bị để hỗ trợ chiến dịch.

Cuộc xung đột ở Gaza ngày càng khiến Israel bị cô lập về mặt ngoại giao, khi một số đồng minh thân cận lên án chiến dịch đã tàn phá vùng đất nhỏ bé này.