Tân Chủ tịch Hà Nội: Ưu tiên 5 vấn đề trọng tâm, vì sự phát triển của Thủ đô

(VTC News) -

Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung gửi lời cảm ơn các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tín nhiệm, bầu ông giữ trọng trách người đứng đầu UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Đức Trung cam kết sẽ toàn tâm, toàn ý, hết lòng phụng sự thành phố, phục vụ nhân dân, cùng tập thể UBND thành phố đoàn kết, đổi mới, hành động, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND TP Hà Nội, ông Trung cho biết sẽ cùng tập thể UBND thành phố nghiên cứu sâu, bàn bạc kỹ, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần dấn thân, tận hiến, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích của Nhân dân, vì sự phát triển của Thủ đô.

"Tôi nhận thức rằng thành công của UBND thành phố không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân", tân Chủ tịch Hà Nội nói.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trước mắt Hà Nội sẽ phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, đặc biệt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%.

Ông Nguyễn Đức Trung cho biết sẽ cùng tập thể UBND thành phố ưu tiên giải quyết 5 vấn đề trọng tâm.

Ông Nguyễn Đức Trung - tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo đó, thành phố sẽ cụ thể hóa, triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị khóa XIII.

Trong đó, thành phố tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy chức năng kiến tạo phát triển của chính quyền cơ sở gắn với tinh giảm thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho mọi hoạt động.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu sẽ tạo đột phá về thể chế để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong nhiệm kỳ tới dựa trên động lực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Thành phố sẽ tập trung giải quyết những vấn đề về phát triển đô thị, hạ tầng đô thị hiện đại - thông minh - xanh; đồng thời, sẽ tập trung xử lý 4 điểm nghẽn hiện nay là ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường; tình trạng ngập úng.

Cùng với đó, thành phố sẽ ưu tiên phát triển các không gian ngầm, công trình giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, nước sạch, không gian công cộng và các vùng động lực phát triển của Hà Nội.

Ngoài ra, thành phố sẽ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hiến - anh hùng - sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội. Bảo đảm an sinh xã hội đồng thời với nhịp độ phát triển kinh tế - vì hạnh phúc của người dân.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng mô hình quản trị hiện đại với bộ máy hành chính liêm chính – chuyên nghiệp – trách nhiệm - sáng tạo, đặt người dân ở trung tâm của mọi chính sách. Cùng với đó, sẽ nâng cao năng lực, đạo đức, kỷ luật, kỷ cương và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...