Tạm giữ tài xế xe bán tải kéo lê xe máy làm một người tử vong ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quốc Huy (34 tuổi). Huy là người điều khiển xe bán tải gây tai nạn ngày 20/2 làm một người tử vong tại phường Phan Thiết.

Xe bán tải kéo lê xe máy trên đường khiến 1 người chết. Ảnh: Cắt từ video.

Sau khi va chạm, tài xế tiếp tục điều khiển xe bán tải kéo lê xe máy đi 1 km mới dừng lại. Trong quá trình kéo lê xe máy, mặt đường tóe nhiều tia lửa.

Trước đó, khoảng 0h ngày 20/2, tại ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết, Lâm Đồng), xe bán tải kéo lê xe máy suốt quãng đường dài vào nội khu đô thị biển Phan Thiết.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định xe ô tô bán tải biển số 86C-170.68 kéo lê xe máy 86L1-1215 trước đầu xe. Chiếc xe máy bị kéo lê ma sát với mặt đường tạo nên những tia lửa và âm thanh lớn khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông nằm bất động với nhiều thương tích. Nạn nhân là ông Lê Văn Cường (56 tuổi, ở phường Phan Thiết).

Sau đó, người dân đã đưa ông Cường đi cấp cứu nhưng ông Cường đã tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Ngay trong sáng hôm sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra.