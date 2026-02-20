Lâm Đồng: Ô tô bán tải kéo lê xe máy gần 1km, một người tử vong

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc ô tô bán tải kéo lê xe máy trên đường, khiến một người đàn ông tử vong. Vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ô tô bán tải kéo lê xe máy trên đường. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, ô tô bán tải mang BKS 86C-170.xx (chưa xác định người điều khiển) lưu thông từ khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết (phường Phan Thiết) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 86L1-12xx do một người đàn ông điều khiển.

Sau cú va chạm, ô tô bán tải tiếp tục di chuyển, kéo lê xe máy trên mặt đường. Phương tiện chỉ dừng lại khi đã đi thêm gần 1km.

Tại hiện trường, người dân phát hiện người điều khiển xe máy nằm bất động nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Diễn biến vụ việc được một số người chứng kiến quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi của tài xế ô tô bán tải.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong và các tình tiết liên quan.

Nạn nhân được xác định là ông L.V.C. (56 tuổi, trú phường Phan Thiết).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.