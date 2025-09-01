Tạm cấm phương tiện vào một số tuyến đường gần sân vận động Mỹ Đình từ chiều nay

(VTC News) -

Trong ngày 1/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm).

Công an TP Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 14h đến 22h30 ngày 1/9 trên một số tuyến đường.

Công an Hà Nội phân luồng đảm bảo giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Cụ thể, tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật).

Hhạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai 3 trên cao...và ngược lại.