Tại sao tập luyện quá sức có thể gây đột tử?

(VTC News) -

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Phương Đông (Hà Nội), không ít trường hợp đột quỵ xảy ra ngay khi đang đi bộ, chạy bộ, chơi tennis, pickleball... Nguyên nhân chủ yếu là do người tập luyện không được sàng lọc sức khỏe kỹ lưỡng trước khi vận động với cường độ cao.

Việc tập thể dục mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu không đảm bảo an toàn, đặc biệt với những người có bệnh lý nền như tim mạch, tăng huyết áp, mạch máu não, thì nguy cơ cao xảy ra tai biến nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Mạnh, khi cơ thể chưa được kiểm tra kỹ lưỡng mà vận động quá sức, người tập có thể đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp đột ngột, xuất huyết não hoặc thậm chí là đột tử.

Một số người chơi thể thao đột ngột đột quỵ do bệnh tim mạch tiềm ẩn. (Ảnh minh hoạ)

Thống kê cho thấy, khoảng 80% trường hợp đột tử khi chơi thể thao có liên quan đến bệnh lý tim mạch tiềm ẩn mà người bệnh không hề biết do chưa từng khám chuyên khoa hoặc chủ quan với các dấu hiệu bất thường.

Một trong những biến chứng thường gặp khi tập luyện quá sức là đột quỵ não, gồm hai thể chính là nhồi máu não và xuất huyết não. Nhồi máu não xảy ra khi mạch máu não bị tắc, làm thiếu máu nuôi dưỡng não, gây hoại tử mô não và dẫn đến đột quỵ hoặc tử vong.

Trong khi đó, xuất huyết não là tình trạng mạch máu bị vỡ, máu tràn vào mô não gây tổn thương nặng nề. Những môn thể thao cường độ cao như đá bóng, tennis, chạy bền... khiến nhịp tim và huyết áp tăng vọt, có thể kích hoạt cơn thiếu máu não ở người mang bệnh nền nhưng chưa được chẩn đoán.

Các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ thường xuất hiện đột ngột, bao gồm chóng mặt, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội, giảm hoặc mất thị lực một hoặc hai mắt, tê yếu nửa người, khó nói, nói ngọng hoặc không thể phối hợp vận động.

Khi phát hiện người chơi thể thao có dấu hiệu đột quỵ, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Trong thời gian chờ xe cấp cứu, nên để người bệnh nằm nghiêng trên mặt phẳng, nới lỏng quần áo, giữ không gian thông thoáng.

Tuyệt đối không cho người bệnh ăn, uống hoặc dùng thuốc, không áp dụng các phương pháp dân gian như cạo gió, chích máu đầu ngón tay hay vắt chanh vào miệng, vì có thể khiến tình trạng nặng thêm.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, người chơi thể thao cần chủ động lắng nghe cơ thể, khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt từ độ tuổi 40 trở lên hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp.

Việc thăm khám định kỳ tại các cơ sở chuyên khoa giúp phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn và có phương án phòng ngừa phù hợp. Ngoài ra, nên lựa chọn môn thể thao phù hợp với thể trạng, khởi động kỹ trước khi tập, tránh tập luyện quá sức, đặc biệt khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, bất ổn.

Gặp bác sĩ hoặc huấn luyện viên chuyên nghiệp để được tư vấn phương pháp luyện tập an toàn cũng là bước quan trọng giúp người tập tránh rủi ro và tận hưởng trọn vẹn lợi ích từ thể thao.