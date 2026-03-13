(VTC News) -

Trong đời sống hằng ngày, cụm từ “vợ chồng” được sử dụng rất phổ biến khi nói về hai người trong một gia đình. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng chữ “vợ” luôn được nhắc đến trước chữ “chồng”.

Chính chi tiết nhỏ này trở thành một câu đố vui quen thuộc, khiến nhiều người phải suy nghĩ. Có người cho rằng đó là cách nói thể hiện sự tôn trọng người phụ nữ trong gia đình. Người khác lại nghĩ rằng điều này liên quan đến cách sắp xếp từ ngữ trong tiếng Việt.

Dù lý do là gì, câu hỏi: “Vì sao chữ vợ lại đứng trước chữ chồng?” vẫn luôn khiến người nghe tò mò và tranh luận. Còn bạn, bạn có tìm ra lời giải thú vị cho câu đố này không?

Tại sao chữ vợ lại đứng trước chữ chồng? (Ảnh minh họa)

