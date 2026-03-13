(VTC News) -

Những câu đố Toán học nhỏ thường khiến chúng ta nhầm lẫn không phải vì khó, mà vì não bộ có xu hướng tính toán theo thói quen. Phép tính 99 + 9 chia 9 chính là ví dụ điển hình.

Khi nhìn thấy phép tính này, nhiều người sẽ lập tức cộng trước rồi mới chia. Theo cách làm đó, họ có thể nghĩ đến những kết quả hoàn toàn khác. Tuy nhiên, trong toán học, các phép tính luôn có thứ tự thực hiện riêng chứ không phải muốn tính phần nào trước cũng được.

Chính vì sự “vội vàng” trong suy nghĩ mà rất nhiều người bỏ qua quy tắc quan trọng này. Khi áp dụng đúng thứ tự phép toán, kết quả cuối cùng lại dẫn tới một con số khiến nhiều người bất ngờ: 100.

Còn bạn, bạn đã tìm ra lời giải cho câu đố này chưa?

Tại sao 99 + 9 chia 9 = 100? (Ảnh minh họa).

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.