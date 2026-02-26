Liên tiếp 2 va chạm và 1 tai nạn liên hoàn, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ

(VTC News) -

Cụ thể, khoảng 3h ngày 26/2, tại km29+300 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, đã liên tiếp xảy ra 3 vụ va chạm giao thông trên phần đường theo hướng di chuyển Nam - Bắc.

Hiện trường 1 vụ va chạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào sáng sớm 26/2. Ảnh: Người dân cung cấp

Các vị trí xảy ra sự cố cách nhau khoảng 50m. Ở vị trí thứ nhất, một xe khách biển số 77H-055.xx tông ngã 7 cục bê tông dải phân cách cứng giữa đường. Sau va chạm, phương tiện tiếp tục trượt vào lề, làm hư hỏng hộ lan mềm.

Vụ va chạm thứ hai cũng liên quan một xe khách tông ngã 8 cục bê tông dải phân cách và làm hư hỏng khoảng 5m hộ lan mềm bên lề đường.

Vụ việc thứ ba là tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện gồm 1 xe khách giường nằm, 1 xe đầu kéo, 1 ô tô 7 chỗ và 2 xe tải.

Tại hiện trường 3 vụ va chạm có 2 xe khách chắn ngang mặt đường. Ô tô 7 chỗ biến dạng phần đầu. Các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc không thể di chuyển qua khu vực xảy ra tai nạn, giao thông ùn ứ kéo dài.

Sau khi xảy ra các vụ việc, lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường, phân luồng từ xa và điều tiết giao thông.

Các phương tiện di chuyển theo hướng Nam - Bắc được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao ĐT.720.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân các vụ va chạm.