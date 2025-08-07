Học sinh lớp 10 ở Bắc Ninh 'bẻ khóa' nhiều kênh truyền hình lớn trong 30 giây

Học sinh lớp 10 điều hành loạt kênh phát sóng lậu

Chia sẻ về vấn nạn vi phạm bản quyền truyền hình, ông Hán Việt Linh, Phó Chánh văn phòng của VTVcab, tiết lộ: “Một học sinh lớp 10 ở Bắc Giang (cũ) đã dựng nên hệ thống truyền hình lậu quy mô lớn mang tên VThanhTV. Hệ thống này không chỉ có tới hơn 5.000 thành viên mà còn cung cấp gần 1.000 kênh truyền hình từ Trung ương, địa phương đến quốc tế, bao gồm cả nội dung độc quyền của nhiều nhà đài lớn”.

Ông Hán Việt Linh, Phó Chánh văn phòng của VTVcab, cho biết, vụ việc VThanhTV đã phơi bày những lỗ hổng lớn trong hệ thống bảo mật của nhiều nhà cung cấp truyền hình trả tiền tại Việt Nam. (Ảnh: PV)

Đáng nói, thiếu niên này không cần đến máy chủ hay phần cứng cao cấp, mà chỉ dùng chiếc điện thoại cùi bắp và học cách phá mã hóa từ các hội nhóm công nghệ ngầm trên mạng xã hội. Trong quá trình điều tra, hacker trẻ tuổi này đã thừa nhận có thể phá khóa tín hiệu mã hóa của các kênh truyền hình trả tiền lớn tại Việt Nam như: K+, VNPT... chỉ trong 30 giây.

Tuy nhiên, cậu lại bất lực trước hệ thống của VTVcab. "Cháu có thể bẻ khóa tất cả nhưng riêng VTVcab thì cháu không bẻ được bởi các chú dùng mã hóa L1 DRM phức tạp", cậu bé khai nhận.

Lý do là VTVcab sử dụng mã hóa chuẩn L1 DRM phức tạp, mức bảo mật cao cấp tương tự các nền tảng quốc tế như Netflix, Disney+. Đây cũng là điểm sáng hiếm hoi trong hệ thống nội dung số trong nước hiện nay.

Lỗ hổng bảo mật hay hệ sinh thái quá dễ bị khai thác

Vụ việc VThanhTV phơi bày những lỗ hổng lớn trong hệ thống bảo mật của nhiều nhà cung cấp truyền hình trả tiền tại Việt Nam.

Việc thiếu chính sách quản lý DRM chặt chẽ, cộng với việc các dịch vụ chưa áp dụng watermark cá nhân hóa (gắn ID ẩn vào luồng phát) khiến hacker dễ dàng ghi hình, phá mã và chia sẻ lại mà không bị truy vết.

Ngoài ra, xu hướng phát triển các nền tảng OTT và IPTV phân tán thay vì tập trung cũng khiến việc kiểm soát tín hiệu lậu trở nên khó khăn hơn. Chỉ cần 1 nguồn tín hiệu bị bẻ khóa, cả “chuỗi phát tán” có thể lây lan trong vài phút.

Ông Nguyễn Ngọc Hân, CEO Thủ đô Multimedia, chia sẻ thêm về vấn đề này: “Chống vi phạm bản quyền không thể chỉ dựa vào luật pháp. Đây là cuộc đua công nghệ thực sự. Chúng tôi đã sử dụng giải pháp tận gốc là công cụ quét vi phạm bằng AI theo thời gian thực. Nếu không làm vậy, chỉ sau một cú click, nội dung có thể bị sao chép và phát tán toàn cầu. Vì thế tôi tin là vấn đề lấy nội dung của nước này để phát sang nước kia cũng bị chặn đứng và rất là hiệu quả”.

Thực tế cho thấy, các nhóm phát lậu như VThanhTV không đơn lẻ mà có thể là một mắt xích trong mạng lưới vi phạm xuyên biên giới. Họ hoạt động dưới dạng hội kín, luồng tín hiệu phát qua nhiều tầng, thậm chí có dấu hiệu giao dịch ngầm bán gói truyền hình lậu với giá rẻ.

Hậu quả của các nền tảng lậu không chỉ dừng lại ở chuyện thất thu doanh thu. Việc xem truyền hình từ các website lậu tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, nhiễm mã độc, thậm chí bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng bởi các trang này thường chèn quảng cáo ẩn.

Với người dùng, cần hiểu rõ việc tiếp tay cho truyền hình lậu không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn tiếp sức cho cả một hệ sinh thái ngầm đang phá hoại ngành nội dung số của quốc gia.