ABB trình diễn các giải pháp thông minh mới nhất tại Ngày Đổi mới Công nghệ Điện

(VTC News) -

Với chủ đề “Helping Industries Outrun” (Thúc đẩy các ngành và lĩnh vực kinh tế bứt phá vượt trội), Ngày Đổi mới Công nghệ Điện 2025 giới thiệu 4 khu vực trải nghiệm tương tác trực tiếp, trưng bày các công nghệ mới nhất của ABB trong lĩnh vực thiết bị điện hạ thế và trung thế đang hỗ trợ các ngành và lĩnh vực kinh tế của Việt Nam chuyển đổi theo hướng thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.

Các khu vực trưng bày tập trung vào bốn chủ đề: Nhà và tòa nhà thông minh, An toàn điện, Quản lý năng lượng và Lưới điện tương lai.

Toàn cảnh sự kiện.

Tại sự kiện, ABB đã ra mắt hai sản phẩm, giải pháp mới: Hệ thống giám sát năng lượng thông minh Lite Panel Pro và dòng công tắc tràn viền cao cấp Framia, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về các giải pháp quản lý năng lượng thông minh cũng như nhu cầu về không gian sống tiện nghi và hiện đại ngày càng tăng tại Việt Nam.

Từ năm 2023, Ban Công nghệ Điện ABB đã đầu tư hơn 110 triệu đô la Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương nhằm phát triển các công nghệ bền vững và hạ tầng thông minh. Với sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, ABB không ngừng củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ điện, đồng thời góp phần kiến tạo một hệ sinh thái năng lượng bền vững và linh hoạt hơn tại Việt Nam.