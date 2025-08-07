SAWACO đưa vào sử dụng công trình tuyến ống cấp 2

(VTC News) -

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình tuyến ống cấp 2 tại đường Tô Ngọc Vân, góp phần đảm bảo áp lực nước cung cấp cho người dân trong khu vực; hoàn thiện từng bước mạng lưới cấp nước theo quy hoạch được duyệt của Chính phủ cho TP.HCM đến năm 2025.

Dự án "Lắp đặt tuyến ống cấp 2 đường Tô Ngọc Vân (từ Quốc lộ 1A đến Hà Huy Giáp) quận 12" được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán các gói thầu với quy mô 2.308m DN400, tổng mức đầu tư là hơn 41 tỷ đồng.

Dự án Lắp đặt tuyến ống cấp 2 đường Tô Ngọc Vân (từ Quốc lộ 1A đến đường Hà Huy Giáp) Quận 12.

Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình tuyến ống cấp 2 đường Tô Ngọc Vân là kịp thời cung cấp nước sạch đảm bảo về khối lượng cũng như chất lượng cho các đối tượng sử dụng nước và dân cư trong khu vực dự án;

Tạo các điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế địa phương khu vực dự án nói riêng và kinh tế thành phố nói chung; Góp phần cải thiện điều kiện môi trường sống trong các khu dân cư thông qua việc cung cấp nước sạch.

Công trình cũng đáp ứng phù hợp với kế hoạch phân vùng tách mạng, thiết lập DMA phục vụ công tác giảm thất thoát nước trên địa bàn quản lý mạng lưới của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.

Công trình đảm bảo áp lực nước cung cấp cho người dân trong khu vực; hoàn thiện từng bước mạng lưới cấp nước theo quy hoạch được duyệt của Chính phủ cho TP.HCM đến năm 2025.