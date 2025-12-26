Bàn tay âm thầm nuôi dưỡng tình yêu bóng đá Việt Nam

(VTC News) -

Trong năm 2025, bên cạnh hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp, bóng đá nữ, futsal và bóng đá bãi biển, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục quan tâm, phối hợp tổ chức và đồng hành cùng nhiều giải bóng đá phong trào, bóng đá cộng đồng như các giải dành cho công nhân, sinh viên, thanh niên và lực lượng lao động trẻ.

Những sân chơi này không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao quần chúng, mà còn giúp mở rộng nền tảng người chơi, người xem, qua đó nuôi dưỡng tình yêu bóng đá một cách bền vững từ cơ sở.

Ngày hội Bóng đá phong trào AFC năm 2025 được tổ chức tại Huế.

Các hoạt động bóng đá cộng đồng được truyền thông rộng rãi, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, phản ánh hình ảnh nền bóng đá gần gũi, thân thiện và gắn bó mật thiết với đời sống người dân. Đây cũng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá toàn diện, lấy con người làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa thể thao thành tích cao và thể thao phong trào.

Đặc biệt, trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra tại nhiều địa phương trong năm 2025, VFF kịp thời triển khai các hoạt động thiện nguyện, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng. Với sự chung tay của lãnh đạo Liên đoàn, các đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ, tổ chức thành viên và các đối tác, nhiều chương trình quyên góp, ủng hộ thiết thực đã được thực hiện, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hình ảnh các cầu thủ, huấn luyện viên và cán bộ bóng đá Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng đã để lại dấu ấn tốt đẹp, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và tương thân tương ái của thể thao.

Qua đó, bóng đá Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò trong lĩnh vực chuyên môn, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội rõ nét, góp phần xây dựng hình ảnh một nền bóng đá phát triển bền vững, nhân văn và gắn kết chặt chẽ với cộng đồng.