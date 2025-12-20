Wilson 'tổng tấn công' sân chơi Pickleball tại Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 19/12, sự kiện Wilson Xmas Pickle Party diễn ra tại TP.HCM, quy tụ hơn 40 người chơi cùng dàn KOL trẻ. Không chỉ là buổi giao lưu mang màu sắc lễ hội, đây còn là tín hiệu cho thấy định hướng đầu tư bài bản của Wilson vào "đường đua" Pickleball tại thị trường Việt Nam.

Pickleball - bộ môn kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn - đang tăng trưởng kỷ lục nhờ tính dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo yếu tố kỹ thuật. Tại Việt Nam, bộ môn này không còn dừng lại ở mức độ trào lưu mà đang hình thành cộng đồng người chơi ổn định, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng.

Việc một thương hiệu có lịch sử hơn 100 năm như Wilson tổ chức sự kiện chuyên biệt cho thấy Pickleball đã trở thành một phần trọng tâm trong hệ sinh thái của hãng.

Tại sự kiện, người tham gia được trực tiếp trải nghiệm các dòng vợt mới nhất, tham gia các trận giao hữu và kết nối cùng những người dẫn đầu xu hướng.

Đại diện Wilson khẳng định, trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục ra mắt các dòng vợt Pickleball chất lượng cao, ứng dụng những công nghệ cốt lõi đã làm nên tên tuổi của hãng trong làng tennis.

Việc tập trung vào hiệu suất và tính cá nhân hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi mà còn thúc đẩy Pickleball Việt Nam tiến lên con đường chuyên nghiệp.

Wilson Xmas Pickle Party khép lại với thông điệp rõ ràng: Khi các "ông lớn" ngành thể thao sẵn sàng đầu tư nghiêm túc, Pickleball sẽ là tương lai của lối sống năng động tại Việt Nam.

Wilson là thương hiệu thể thao hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, gắn liền với các giải đấu chuyên nghiệp và những huyền thoại như Roger Federer. Tại Việt Nam, Wilson được phân phối chính hãng, cung cấp hệ sinh thái thiết bị toàn diện từ Tennis, Cầu lông, Bóng rổ đến Pickleball. Với cam kết về chất lượng và công nghệ vượt trội, Wilson hiện là sự lựa chọn ưu tiên của cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn người chơi phong trào trên toàn quốc.