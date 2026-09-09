Swan Clinic phát triển dịch vụ thẩm mỹ theo hướng cá nhân hóa

(VTC News) -

Trong lĩnh vực thẩm mỹ, nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng. Bên cạnh mong muốn cải thiện ngoại hình, nhiều người chủ động tìm hiểu về phương pháp thực hiện, đội ngũ chuyên môn, quy trình và trải nghiệm trước khi lựa chọn dịch vụ.

Điều này đặt ra yêu cầu cho các đơn vị thẩm mỹ trong việc xây dựng dịch vụ phù hợp với từng khách hàng, đồng thời cung cấp thông tin rõ ràng trong suốt quá trình tư vấn và thực hiện.

Tại Swan Clinic, định hướng này được triển khai thông qua việc kết hợp giữa tư vấn cá nhân hóa, yếu tố chuyên môn và trải nghiệm khách hàng. Thay vì áp dụng một phương án chung, khách hàng được thăm khám và tư vấn dựa trên đặc điểm, tình trạng cũng như nhu cầu thực tế.

Cá nhân hóa từ bước tư vấn

Theo đại diện Swan Clinic, quá trình tư vấn là một trong những bước quan trọng trước khi khách hàng lựa chọn phương pháp thẩm mỹ. Mỗi người có đặc điểm cơ thể, nhu cầu và kỳ vọng khác nhau, vì vậy phương án phù hợp cũng cần được đánh giá trên từng trường hợp.

Tại phòng khám, khách hàng được bác sĩ trực tiếp thăm khám, trao đổi về nhu cầu và tư vấn phương án trước khi thực hiện. Việc này giúp khách hàng có thêm thông tin về phương pháp, quá trình thực hiện cũng như những vấn đề cần lưu ý.

Với các nhóm dịch vụ khác nhau, quá trình tư vấn cũng được xây dựng dựa trên tình trạng thực tế thay vì chỉ dựa vào một hình mẫu thẩm mỹ chung.

CEO Hoàng Kim Thanh, đại diện Swan Clinic, cho rằng, khách hàng hiện nay có xu hướng tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định sử dụng một dịch vụ. Vì vậy, việc cung cấp đầy đủ thông tin ngay từ giai đoạn tư vấn giúp khách hàng hiểu rõ hơn về lựa chọn của mình.

Bác sĩ tư vấn phương án phù hợp với nhu cầu của khách hàng tại Swan Clinic.

Chú trọng quy trình và trải nghiệm

Bên cạnh tư vấn, Swan Clinic xác định chuyên môn y khoa và quy trình thực hiện là những yếu tố quan trọng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Theo đại diện đơn vị, với các dịch vụ tại phòng khám, khách hàng được thăm khám trước khi xây dựng phương án phù hợp. Đối với những dịch vụ phẫu thuật, đơn vị phối hợp cùng các bệnh viện đáp ứng điều kiện chuyên môn để thực hiện theo quy trình y khoa.

Trải nghiệm khách hàng cũng được chú trọng trong các giai đoạn trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ. Thay vì chỉ tập trung vào kết quả sau cùng, phòng khám hướng đến việc giúp khách hàng hiểu rõ quá trình mình sẽ trải qua và có sự chuẩn bị phù hợp.

Hoàng Kim Thanh chia sẻ, trải nghiệm thực tế là yếu tố quan trọng để khách hàng đánh giá một thương hiệu dịch vụ. Những thông tin được giới thiệu trước đó chỉ thực sự có giá trị khi tương xứng với quá trình khách hàng trực tiếp trải nghiệm.

Từ góc nhìn này, Swan Clinic phát triển dịch vụ trên ba yếu tố gồm chuyên môn, trải nghiệm khách hàng và sự minh bạch về thông tin. Đây cũng là cơ sở để đơn vị xây dựng quy trình tư vấn và chăm sóc phù hợp với từng nhóm nhu cầu.

CEO Hoàng Kim Thanh (Thanh Swan) trải nghiệm thực tế liệu trình nâng cơ tại Swan Clinic.

Minh bạch thông tin về dịch vụ

Sự phát triển của các nền tảng số giúp khách hàng có nhiều nguồn tham khảo hơn trước khi lựa chọn một phương pháp thẩm mỹ. Họ có thể tìm hiểu hình ảnh, nội dung chia sẻ, thông tin về phương pháp, đội ngũ chuyên môn và những trải nghiệm thực tế.

Theo Swan Clinic, truyền thông vì vậy được xem là một điểm chạm cung cấp thông tin thay vì chỉ giới thiệu chương trình hoặc dịch vụ. Nội dung trên các nền tảng của đơn vị được phát triển xoay quanh kiến thức làm đẹp, những vấn đề khách hàng thường quan tâm và thông tin liên quan đến quá trình trải nghiệm dịch vụ.

Hoàng Kim Thanh cho rằng khách hàng có thể tiếp cận một nội dung quảng cáo trong thời gian ngắn, nhưng trước khi đưa ra quyết định, họ thường cần thêm thông tin để đánh giá phương pháp và mức độ phù hợp với nhu cầu của bản thân.

CEO Hoàng Kim Thanh (Thanh Swan) tại hoạt động chuyển giao công nghệ Ultherapy Prime.

Việc chia sẻ thông tin cũng cần đi cùng sự nhất quán giữa nội dung khách hàng tiếp cận và trải nghiệm thực tế tại cơ sở. Đây là yếu tố giúp khách hàng có thêm cơ sở trước khi đưa ra lựa chọn.

Sau gần một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, Swan Clinic cho biết đơn vị tiếp tục định hướng phát triển dịch vụ dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng, kết hợp tư vấn cá nhân hóa, chuyên môn và trải nghiệm trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp liên tục thay đổi, việc cá nhân hóa phương án và cung cấp thông tin rõ ràng được xem là một phần trong định hướng phát triển dịch vụ của Swan Clinic.