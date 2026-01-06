Sự thật phía sau câu nói 'ảo quyền lực' khiến Man Utd đuổi việc HLV Amorim

(VTC News) -

Man Utd đuổi việc huấn luyện viên Ruben Amorim chiều 5/1, sau trận hòa 1-1 với Leeds United ở vòng 20 Ngoại Hạng Anh. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Amorim nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng với ban lãnh đạo, đặc biệt là CEO Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Đỉnh điểm của bất đồng là phát biểu cuối cùng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, trong đó có câu nói nhấn mạnh rằng ông muốn có quyền lực ở cấp quản lý chứ không đơn thuần là huấn luyện viên.

Nguyên nhân Man Utd sa thải Amorim

Theo ký giả James Ducker của tờ The Telegraph, quyết định sa thải Ruben Amorim thực tế đã được ban lãnh đạo Man Utd thông qua trước trận hòa Leeds United. Ngòi nổ xuất phát từ cuộc họp căng thẳng giữa Amorim và giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Ban đầu, Wilcox muốn trao đổi mang tính xây dựng về chiến thuật. Tuy nhiên, khi đề nghị Amorim linh hoạt hơn thay vì cố chấp với sơ đồ 3-4-3, HLV người Bồ Đào Nha nổi giận.

Ruben Amorim đã bị MU sa thải sau khi ông mâu thuẫn với các quan chức của CLB

James Ducker cho biết: “Giám đốc bóng đá của Man Utd Jason Wilcox dự định biến cuộc gặp này thành một buổi đánh giá mang tính xây dựng về sự tiến bộ của đội bóng, chỉ vài ngày sau trận hòa 1-1 đầy đáng lo ngại trên sân nhà trước đội bét bảng Wolves, khi người hâm mộ la ó cả lúc nghỉ giữa hiệp lẫn khi trận đấu kết thúc, cùng với các quyết định thay người của Amorim. Nhưng khi vấn đề hệ thống chiến thuật của Amorim được đưa ra, HLV người Bồ Đào Nha đã nổi đóa, theo các nguồn tin”.

Nguồn tin này cho biết thêm, các lãnh đạo của Man Utd, bao gồm CEO Omar Berrada từng thể hiện sự ủng hộ với Amorim “trong mọi hoàn cảnh”. Dù vậy, cuộc tranh luận nêu trên là giới hạn cuối cùng của sự kiên nhẫn và đã bị vượt qua. "Điều này cho họ thấy mối quan hệ đã không thể duy trì, và quyết định được đưa ra, với sự ủng hộ hoàn toàn từ các đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer, rằng Amorim phải ra đi, dù không có một cuộc họp hội đồng chính thức”, James Ducker nhấn mạnh.

“Amorim khi đó thực chất đã ở vào thế chờ ngày ra đi, ngay cả trước khi bùng nổ dữ dội trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 với Leeds, nơi ông nói tới một cuộc đấu quyền lực hậu trường với Wilcox, điều mà nhiều nhân vật trong toàn CLB đã bác bỏ là “hoàn toàn vô nghĩa”. Amorim chính thức bị sa thải trong cuộc họp với Wilcox và Berrada vào sáng thứ Hai, trong một ngày mà một lãnh đạo cấp cao mô tả là “buồn bã, khó khăn và đầy thất vọng”.

Nội bộ Man Utd tin rằng Ruben Amorim thực chất đã muốn bị sa thải và chủ động tạo điều kiện để rời CLB. Theo một nguồn tin, mối quan hệ giữa Amorim với Jason Wilcox và CEO Omar Berrada hầu như không có rạn nứt, nhưng chính Amorim đã quyết định “phá hỏng mọi thứ” để tìm lối thoát.

HLV Amorim bị chê bai về chiến thuật

Theo James Ducker, trong tháng qua, các quan chức CLB bắt đầu nhận thấy Amorim ngày càng tỏ ra thù địch với những góp ý liên quan đến hệ thống chiến thuật. “Mấy tuần gần đây Amorim trở nên dễ tức giận hơn và phản ứng cảm xúc mạnh hơn nhiều. Amorim cảm thấy khó khăn hơn trong việc tiếp nhận những phản hồi mà suốt 14 tháng qua vẫn nhận đều đặn”, James Ducker viết.

Theo cây bút của tờ Telegraph, ban lãnh đạo Man Utd từng lạc quan khi đội bóng cho thấy dấu hiệu tiến bộ với trận hòa 4-4 trước Bournemouth trong sơ đồ 4-4-2 giàu tính tấn công và chiến thắng 1-0 trước Newcastle nhờ sự chắc chắn của hệ thống 4-2-3-1. Tuy nhiên, sự kỳ vọng đó nhanh chóng chuyển thành thất vọng khi Ruben Amorim bất ngờ quay lại dùng hàng thủ ba người, bố trí nhiều cầu thủ thiên về phòng ngự, ngay trên sân nhà trước Wolves, đội bóng đứng cuối BXH.

Việc Amorim đột ngột cho MU tập đá với sơ đồ 3 trung vệ sau 2 trận chơi với hàng thủ 4 người khiến quan chức CLB không hài lòng

Đáng lo hơn, Man Utd đã tập luyện hai buổi liên tiếp với hàng thủ 4 người, nhưng Amorim lại khiến các cầu thủ bất ngờ khi đổi sang 3 trung vệ vào sát ngày thi đấu. Bất chấp những khuyến nghị chơi chủ động và tấn công hơn, ông vẫn cố chấp với cách tiếp cận cũ. Việc Amorim không thực hiện cam kết chuyển sang lối chơi linh hoạt khiến ban lãnh đạo tin rằng ông không sẵn sàng thay đổi.

James Ducker khẳng định việc Amorim ra đi không liên quan đến chuyển nhượng, cho rằng HLV này hoàn toàn đồng thuận với kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko nhằm làm mới hàng công chỉ ghi 44 bàn ở mùa trước. Man Utd cũng hậu thuẫn Amorim tuyệt đối trong các quyết định nhân sự liên quan đến Marcus Rashford, Alejandro Garnacho và Jadon Sancho.

Tuy nhiên, nội bộ Man Utd ngày càng lo ngại trước việc Amorim công khai chỉ trích các trụ cột và cả học viện của CLB, trong bối cảnh đội bóng gặp nhiều vấn đề và bản thân ông không ở vị thế vững chắc. Trong tháng 11, ông liên tục phê phán Sesko, Ugarte, Dalot, Dorgu và cách xử lý Kobbie Mainoo cũng gây xáo trộn nội bộ.

Trong phát biểu mới nhất sau trận hòa Leeds United, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gây tranh cãi khi tự nhận là người quản lý đội bóng (manager), chức vụ cao hơn huấn luyện viên trưởng (head coach).

“Man Utd từng tin rằng họ bổ nhiệm một “HLV trưởng” đúng nghĩa theo chức danh chính thức, người sẽ làm việc trong một hệ sinh thái hợp tác và đồng lòng. Nhưng đến cuối cùng, Amorim trở nên xa cách, cứng nhắc và dễ bùng nổ và Man Utd đã cạn kiên nhẫn với một con người được mô tả là “ngọn núi lửa cảm xúc”, James Ducker viết.